Tornava Nikola Mirotic a jugar un partit al Palau Blaugrana aquesta temporada i no ho va aprofitar el Barça, que es va veure sorprès per l’Asvel Villeurbanne a l’Eurolliga (74-75), on el conjunt de Saras Jasikevicius manté la mateixa irregularitat que està oferint a la Lliga ACB. 19 punts de Mirotic, el jugador més destacat del conjunt de casa, però no pas el veritable protagonista del partit. El veterà Nando de Colo va anotar 9 dels seus 19 punts en els darrers minuts i seva va ser la cistella decisiva, que va signar quan faltava un segon i escaig per al final. El Barça és cinquè a la classificació, amb 8 victòries i 4 derrotes.