El primer Spar Girona-Perfumerías Avenida de la temporada (n’hi haurà un segon d’aquí un parell de setmanes corresponent a l’Eurolliga), ha tornat a aixecar expectació tot i el delicat moment esportiu que viu l’equip. De moment el club ha venut més de 600 entrades (hi ha disponible per als abonats una promoció que permet adquirir-ne fins a un màxim de 4 per cinc euros), i entre els patrocinadors i els socis s’espera fregar, o fins i tot, superar demà (18h), els 4.000 espectadors i fregar el ple sense la grada supletòria. Tot per posar color a la grada en un partit marcat cada any en vermell al calendari i que ara arriba com a una autèntica revàlida per a les noies de Bernat Canut.

La tornada a la competició després de l’última finestra FIBA no ha sigut gaire profitosa per a l’Uni, bloquejat en atac i sense amenaça exterior. Es va perdre a casa contra l’Araski en lliga i davant del Miskolc en l’Eurolliga, i només s’ha sumat la victòria a la pista del Jairis. I això només és el principi d’un desembre molt exigent, amb 11 partits en 30 dies. Contra l’Avenida, un dels equips que colideren la classificació, igual com l’Spar Girona, amb un balanç de 7-3, les gironines tenen l’ocasió de reivindicar-se o, tractant-se d’un rival directe, complicar-se encara més les coses a la classificació en una temporada extremadament igualada. Per això des del club es defensa que el factor Fontajau ha de ser determinant i s’han pres mesures per tal que hi hagi el millor ambient demà al pavelló.

El director general, Xavi Fernández, apunta que hi haurà una gran entrada i parla també de les complicacions que s’han generat en el fitxatge de Sykes. La nord-americana no ha pogut debutar perquè el Sopron no ha fet arribar el trànsfer. «Està clar que ells volen endarrerir-ho tot per perjudicar la jugadora i nosaltres estem al mig. La vam fitxar com a jugadora lliure, pensant que aquest mes era de bojos amb molts partits, i de moment no hi podem comptar. Tots els escenaris estan oberts i els estem valorant», va detallar. De moment Sykes tampoc podrà jugar demà contra l’Avenida.

Després del duel ambl’equip de Salamanca a l’Uni només n’hi quedaran tres per tancar la primera volta de la lliga (i, en conseqüència, el bitllet per a la Copa de la Reina). El següent cap de setmana s’ha de visitar l’Euskotren i després vindran dos partits seguits a Girona, a Palau perquè Fontajau estarà ocupat pel Circ de Nadal, contra Cadí (dia 23) i Bembibre (dia 27). Fernández apunta que l’Uni ja ha superat els 2.200 abonats: «no és el nostre màxim històric, perquè el 2019 vam arribar a 2.500, però està molt bé i més tal i com està l’esport d’elit a Girona».