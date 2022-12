Marc Rovirola paeix la retirada

Plegar de fer el que més t’agrada i que has fet des de ben petit ha de ser, segur, complicat. Fer-ho amb 30 anys i per culpa d’una lesió, encara més. També ho ha de ser pair-ho, però quan arriba un punt en què els metges diuen «o plegues o no podràs fer vida normal» no hi ha més volta de full. Això és el que li ha passat a Marc Rovirola que fa unes setmanes va anunciar la seva retirada del futbol després d’una carrera que l’ha dut a defensar les samarretes de Banyoles, Girona, Fuenlabrada, Albacete, Atlètic Balears i Cultural Lleonesa. «Feia temps que arrossegava molèsties i ja m’havia operat feia quatre anys del maluc. Sabia que no arribaria als 38 jugant. Quan m’ho van deixar ben clar va ser un dia a mig matí a Madrid. A la tarda, vaig anar a veure el metge del Valladolid a demanar una segona opinió. Em va dir el mateix», recorda el ja exmigcampista de Cornellà. Una lesió al quàdriceps havia fet que es compliqués molt la cosa i l’única solució que li donaven era col·locar-li una pròtesi al maluc. «Tan jove no m’ho esperava, la veritat. Ara bé, sóc fort de ment i el mateix dia vaig començar-me a mentalitzar que s’havia acabat». Tocava tornar a casa i deixar enrere quedaven un grapat «d’experiències» i «molts amics» que el futbol li ha permès descobrir, que èxits esportius a banda, és el que més l’ha «omplert».

Aquell nen que somiava ser Pavel Nedved ha posat punt final a una trajectòria que va començar de ben petit al Cornellà i que va continuar al planter del Banyoles -«el meu pare no m’hi va deixar anar fins que vaig començar ESO»- i al del Girona. Precisament la figura del seu pare, així com la del seu agent Marc Bernaus, han tingut un paper determinant en la seva carrera. I és que va anar d’un pèl que Rovirola no llença la tovallola i engega les il·lusions d’arribar amunt per quedar-se al poble a jugar amb els amics. Era juvenil d’últim any, després d’haver estat dos anys al Girona -infantil i cadet- havia tornat al Banyoles, amb qui ja havia debutat a Tercera. «Li vaig dir al meu pare que ja n’hi havia prou. Que volia estudiar tranquil·lament i venir a jugar amb els amics. De fet, vaig començar a entrenar amb el Cornellà», recorda. La tossuderia del seu pare, tanmateix, li va canviar la vida. Rovirola va anar al primer entrenament del Banyoles i va convèncer l’aleshores entrenador, Napo, amb un parell de jugades. «Tu et quedes al primer equip i no et mous d’aquí», li va dir. Dit i fet. Una temporada després, Rovirola tornava al Girona per jugar al juvenil de Divisió d’Honor i més tard al filial, l’últim escaló abans del primer equip.

«No dic que ara pugui ser més fàcil, però abans era la bomba tastar el primer equip. El filial era a Primera o Segona Catalana i arribar era complicat», recorda un Rovirola que va tenir premi la temporada 2014-15 contra el Valladolid a Montilivi (2-1). «Vaig pensar ‘he debutat; ja em puc morir’», revela el de Cornellà que revela que era «fantàstic» poder tenir la samarreta amb el teu nom del primer equip. El salt definitiu li va costar «perquè quan em volien convocar coincidia que estava sancionat amb el filial», però finalment es va incorporar a la dinàmica del primer equip de Pablo Machín amb Pere Pons, Mas o Coris, entre altres. La temporada era de matrícula d’honor fins que un gol del Lugo en l’afegit va aixafar la guitarra i esvair el somni de l’ascens a Primera. A Rovirola li va tocar patir el gol de Caballero de ben a prop. «Vaig veure la jugada mil cops repetida. Érem allà amb en Pablo (Íñiguez), jo tenia la meva marca i vaig veure que en Caballero anava cap al mig. Vaig intentar anar-hi a ajudar, però no hi vaig ser a temps, a part que em treu tres caps», recorda com si fos avui. «No me’n sentia responsable», afegeix per reconèixer que aquella nit no va dormir. «Per sort, l’endemà teníem entrenament i va haver de canviar la mentalitat de seguida», diu un Rovirola que recorda que Caballero també li va fer «la guitza» amb el Cartagena quan jugava al Balears.

Tot i els 6 partits jugats i ser ben vist per Machín i Quique Cárcel, l’etapa a Montilivi es va acabar. Va fitxar pel Llagostera, que el va cedir al Fuenlabrada on començaria una dilatada carrera a Segona B. Vet aquí l’altre moment que va canviar la vida a Rovirola. «No volia sortir de Girona de cap manera. El meu agent em va dir ‘d’aquí a uns anys m’ho agrairàs’ i tenia tota la raó. Gràcies a aquella decisió he viscut coses meravelloses i conegut grans amics». Després de Fuenlabrada, on era «la nineta dels ulls de l’entrenador, Fernando Morientes» se’n va anar a l’Albacete amb qui va pujar a Segona A, però una lesió el va deixar sense poder gaudir de la categoria de plata. Un fet que és «l’espina clavada» que té. «No vaig poder jugar i al gener em vaig quedar sense equip. Llavors amb el Balears vaig quedar-me a les portes de l’ascens dos cops. M’ha quedat la recança de no haver gaudit d’un any natural a Segona».

I ara què? Rovirola es defineix com un «cul inquiet» i està obert a tot. «Tinc ganes de tenir rutines, responsabilitat i ajudar. M’he format des que jugava i estic obert a tot», assegura el de Cornellà, que té el grau de Ciències de l’Activitat Física i Esport, i dos màsters de psicologia esportiva i gestió. A més a més, està cursant un màster de readaptació a l’EUSES. De ganes de treballar no n’hi manquen. Sap que ho ha de fer perquè tot i que s’ha guanyat bé la vida a Segona B no pot «viure de rendes». Treballar al Girona? «Si arriba una proposta, l’agafaria amb els braços oberts».