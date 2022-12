L’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, no veu gens clares les opcions de guanyar demà a la pista del Madrid. L’extècnic del CB Girona deia que la motivació per enfrontar-se un dels millors d’Europa no serà suficient per guanyar. «En la nostra situació veig possibilitats pràcticament nul·les de guanyar. Sé que a molta gent no li agradarà sentir això, però qui vulgui viure al món de Yupi que miri Barri Sèsam», va afirmar.