Jornada més que positiva per l’Handbol Bordils, que va guanyar ahir al Sant Martí Adrianenc (24-29), tot i haver arribat al descans amb un gol per sota (13-12). Una victòria importantíssima que, a banda de permetre als blancs-i-verds retrobar-se amb la victòria després de tres derrotes seguides i un empat, els consolida lluny de l’angoixa de les posicions de descens quan encara falta una jornada per al descans de Nadal.

Qui també va treure profit d’aquesta jornada va ser el Banyoles, que després d’encadenar quatre derrotes, va tornar a guanyar contra el Mataró, a qui passa per sobre a la classificació. Una victòria que, després de l’empat a 10, Sillah i Aleman es van encarregar d’encarrilar per després ampliar distàncies fins al 28-25 final. Qui no va marxar tan content va ser el Sarrià, que després de tornar a guanyar la jornada anterior contra el Mataró, va caure de nou contra el Poblenou (26-22), el cuer, en un partit en el qual van anar per sota al marcador en tot moment.