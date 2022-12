L’Olot té un propòsit clar abans no acabi l’any: evitar que faci massa pujada després de l’aturada del Nadal. Els garrotxins tenen dos partits clau abans de les vacances per enganxar-se a la zona de salvació. El primer, avui (12:00 h) davant un CD Eivissa en crisi, i el següent contra el Mallorca B la pròxima jornada.

D’ençà que Jonathan Risueño va aterrar a la banqueta, l’Olot s’està trobant pràcticament cada setmana amb duels vitals. A Can Misses 3, el conjunt volcànic mirarà de donar continuïtat a les bones sensacions davant de l’Hèrcules per tornar amb els tres punts cap a casa.

Fer-ho seria una doble victòria, ja que els balears estan en descens i han sumat només un punt dels últims quinze en joc. De fet, la mala ratxa es va acabar amb el tècnic Raúl Garrido (exentrenador de l’Olot), destituït aquesta setmana.

A Eivissa no hi han viatjat Castells, plenament recuperat de la lesió, però encara mancat de ritme de competició, ni Eloi Amagat. En canvi, sí que ha entrat a la convocatòria Cerdà. Tot i el mal moment dels eivissencs, Risueño només se centra en el seu equip: «En la situació que estem, nosaltres tampoc ens fixem molt en com està l’adversari. Encarem cada partit amb la mentalitat de guanyar, sigui el rival que sigui, de la part alta o baixa».

L’Olot no ha guanyat mai a les Illes Balears. Tornar, en plena temporada baixa, amb el triomf sota el braç d’Eivissa seria una petita festa.