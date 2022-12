L'Olot s'enlaira de mica en mica. L'equip de Jonathan Risueño ha esgarrapat aquest migdia un punt d'Eivissa (1-1). Els locals s'han avançat en el marcador amb un gol de penal de Juan Antonio Sánchez al minut 34, complicant realment les coses als garrotxins. No obstant això, mai han arronsat els braços i després d'uns quants intents Forgas ha aconseguit batre el porter amb un xut creuat per empatar el partit davant un rival directe en la lluita per la permanència.