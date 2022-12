«Hi ha moments difícils, però quan ho tenim tot en contra podem lluitar la batalla i guanyar»

Nascuda a Austràlia (1989) de pares croats, sempre havia tingut clar que per triomfar en el bàsquet havia de fer a la inversa dels seus progenitors i anar a Europa. Després de provar les lligues francesa i turca, ha trobat a Girona el lloc ideal on explotar com a jugadora. Ara es troba en un dels millors moments de la seva carrera.

Va arribar a l’Spar Girona per substituir Julia Reisingerova. Com s’ha pres el repte?

Molt bé. L’equip i tots els treballadors del club m’han ajudat un munt des de la meva arribada perquè pugui treure el meu bàsquet. Tenim una plantilla plena de talent, ens entenem molt bé entre totes i això es nota quan competim. M’ho estic passant genial.

Què en pensa de la Lliga Femenina espanyola. És com s’imaginava?

No coneixia gaire la Lliga espanyola, només pel que m’havia comentat la gent. Després de jugar a França i Turquia, puc dir que la diferència és que el bàsquet d’aquí és més físic, però sobretot molt ràpid. Juguem els partits amb una mica de temperament. M’està agradant, de moment, perquè la Lliga està molt igualada i qualsevol equip et pot sorprendre. Els petits també guanyen als grans.

Com veia l’Uni des de França? Quina impressió tenia de Fontajau?

M’havien dit coses bones sobre Girona. Tinc amigues que hi havien jugat abans i n’estaven molt contentes, però un cop aquí, a Fontajau, ha sigut encara més especial perquè hi ha molt d’ambient, soroll i sentim que l’afició ens anima. Ens podem posar realment en el partit, la qual cosa és emocionant. Crec que el públic ho sap. El suport de la ciutat ens ajuda sobretot en partits ajustats.

Així li havien parlat del club?

Sí. Conec algunes jugadores que hi havien estat, com per exemple Reisingerova, i van estar-hi molt bé.

És d’Austràlia, però ha jugat en diversos equips francesos. Per què va prendre la decisió de marxar de casa?

El primer cop que vaig anar a França tenia 23 anys. Sempre havia volgut jugar a Europa, sabia que per ser millor jugadora havia de prendre aquesta decisió. A part que els meus pares són de Croàcia i em despertava cert interès des de petita. Volia conèixer noves cultures i aprendre una altra visió del bàsquet. L’experiència està sent molt positiva, tant en l’àmbit personal com en el professional. Tenir la possibilitat de competir contra les millors del món és important per a qualsevol jugadora si vol intentar triomfar o millorar. Crec que a mi m’ha ajudat molt.

Després dels primers mesos com a jugadora de l’Spar Girona, a què pot aspirar aquest equip?

Podem fer una gran temporada. És cert que hi ha moments difícils, però també ho és que quan ho tenim tot en contra som capaces de lluitar la batalla i superar l’adversitat. Ja veurem com acaba la temporada, encara que espero que sigui en una bona situació a la taula. Cada cop estem més unides i volem aconseguir tots els èxits possibles. Això es veurà amb el treball de cada dia. Penso que podem arribar lluny a la Lliga. Si juguem com ho vam fer contra el Salamanca, segur que estarem en el top4. I tant de bo a Europa també fem un any maco.

L’Uni és un dels equips grans de l’Eurolliga?

Ho és. Fa temps que jugo a l’Eurolliga i realment és un dels equips que tens en compte i marques el partit al calendari. Som fortes i podem continuar el camí.

Què ha de suposar la victòria contra el Perfumerías Avenida? Un punt d’inflexió, potser?

Pot ser una assegurança que estem fent les coses bé i que podem tornar a la nostra millor versió. La victòria contra Salamanca va ser especial perquè al final vam aconseguir decantar el marcador al nostre favor. És important guanyar als equips top per ser a dalt de tot de la classificació com ho estem en l’actualitat. Emportar-nos els partits davant València i Salamanca ens ajudarà molt de cara al final de temporada, segur.

Va incorporar-se més tard a causa del Mundial. Va ser gaire complicat adaptar-se a l’equip?

Sí i no. Vaig tenir una gran benvinguda i tot l’equip em va donar l’enhorabona pel Mundial, però al mateix temps es notava que ja portava un rodatge de treball. Tot i així, tots ens hem hagut d’adaptar ràpid perquè gran part de la plantilla i també l’entrenador érem nous. Estem fent passos endavant, aprenent tant de les victòries com de les derrotes per millorar cada dia.

Creu que li falta alguna peça a la plantilla?

Laia Palau és qui s’encarrega d’això, nosaltres hem de jugar amb el que tenim. Crec que som un equip guanyador. Podem fer-ho bé amb el que tenim.

Està destacant a l’equip. Aquest és el seu millor moment com a jugadora?

La veritat és que estic gaudint molt a la pista. I això que vaig incorporar-me més tard. Però també pot ser quan ets debutant en una nova lliga tens la sort del «principiant» ja que el rival no et té tan controlada i no sap gaire bé com jugues. Segur que aquest és un dels millors moments de la meva carrera. Em sento molt bé i serà una sorpresa fins a on puc arribar.

Li agrada Girona?

M’agrada molt Girona. El meu company i jo estem encantats, ens agrada absolutament tot de la ciutat: la gent és simpàtica, l’arquitectura del Barri Vell és fantàstica... Ens agrada molt passejar i anar a prendre alguna cosa, també les tapes... Encara ens falta molt per veure, però tot el que hem vist de moment sorprès favorablement.

I l’idioma? S’animarà amb el català o el castellà?

Vaig aprendre una mica de francès i també parlo croat, però amb el català i el castellà encara necessito una mica de temps. Tot i que el català s’assembla una mica al francès (Riu). M’agradaria aprendre’l. Estic en procés.