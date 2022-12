Ja és impossible caure més avall

Com si es tractés d’una pel·lícula de terror en dues entregues, el Bàsquet Girona va sumar ahir una segona desfeta humiliant a domicili, després de la viscuda fa 15 dies a Vitòria. Els d’Aíto van tenir moments de bon bàsquet als dos primers períodes, però amb una segona meitat estrepitosa i una imatge difícilment justificable, l’equip es queda en una situació molt delicada, ja no tant a nivell classificatori perquè queden més de dos terços de temporada, sinó sobretot en l’aspecte anímic.

Venien avisats els gironins: per competir en una pista d’Eurolliga no es podia sortir adormit com al Buesa Arena. Per l’inici de partit semblava que ho havien entès, però va ser un miratge. La jove dupla formada per Hanzlík i Prkacin va donar els primers avantatges als de Marc Gasol (8-12), però quan el València va començar a anotar de 3 amb una certa regularitat, tot es va complicar. La defensa zonal plantejada per Aíto va funcionar d’inici, però l’alegria va durar molt poc. A base de punteria, els de la capital del Túria es van escapar i al final del primer quart la diferència encara podia haver estat més àmplia si no haguessin fallat tirs lliures i alguna situació clara de contraatac. El Bàsquet Girona es va veure perjudicat per la segona falta de Gasol, que no obstant es va posar l’equip a les espatlles a l’inici del segon quart. Amb l’ajut del capità, que forçava faltes i no fallava des de la línia de tirs lliures, els gironins retallaven poc a poc la diferència, però la referència interior valenciana, Jasiel Rivero, anotava de qualsevol manera i de totes les posicions per frenar l’ímpetu dels de Fontajau. Va arribar un altre bon moment gironí, gràcies a una cistella de mèrit de Taylor i un triple de Colom, i a més era en una fase important del partit, a tocar del descans (36-34). Era clau, doncs, que es pogués aguantar la dinàmica positiva abans de marxar als vestidors, però el bon moment va durar massa poc i els del Túria ho van aprofitar per estirar-se novament en l’electrònic gràcies al seu millor aliat ahir, la punteria exterior (45-36, mitja part).

El tècnic madrileny del Girona va corregir molts aspectes als seus durant el descans, ja que va esgotar els 15 minuts de temps d’entretemps i els jugadors no van tenir temps per escalfar-se. Sigui o no per això, el conjunt gironí va saltar al parquet completament desubicat i perdut en els dos costats de la pista. Un parcial inicial de 9 a 2 ja era un mal presagi, però el pitjor encara estava per arribar. Dues cistelles de Taylor i Miletic van ser gairebé els dos últims senyals de vida que va donar el Girona en el partit (58-42).

Tot el que va passar a partir d’aquí ja és difícil d’explicar. Fjellerup errava en una mala selecció, i Prepelic travessava la pista com una exaltació per trobar a Ferrando obert en el triple, que no fallaria. Era una jugada qualsevol del matx però que exemplificava a la perfecció com va ser el tercer quart. Un Girona sense rumb en atac permetia al València, que llançava amb molta confiança des del perímetre, executar transicions a plaer. Aíto ho va mirar d’arreglar una mica demanant temps morts, però el seu equip, mentalment, no era a la Fonteta. La diferència al final del tercer quart era escandalosa (79-45) i la deixadesa encara va anar a més en l’inici de l’última període, amb un València que per moments semblava que podria arribar als 50 punts de diferència. Els gironins van maquillar una mica el resultat però no la imatge (104-69), que haurà de ser molt diferent contra el Saragossa a Fontajau perquè els torrons vinguin més de gust.