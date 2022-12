El clàssic es queda a casa. Fontajau va viure ahir una tarda de bàsquet amb majúscules amb una victòria apoteòsica davant el sempitern rival: el Perfumerías Avenida. Després d’una setmana grisa, amb dues derrotes consecutives -contra el Barça CBS i el DVTK hongarès-, i amb l’afegit dels problemes amb el transfer de Britney Sykes -que segueix sense poder jugar-, el pavelló es va tornar a emplenar amb més de 4.300 espectadors per viure una jornada amb un final taquicàrdic. Els aficionats van vibrar en un partit en què l’Uni va sortir amb les revolucions a mil per hora i que, tot i veure’s sobreposat per les castellanes en el segon parcial, va ressorgir amb un darrer quart brillant (21-9) que va servir per emmarcar la victòria.

Un triomf que, més enllà de ser balsàmic per recuperar els ànims de les jugadores, serveix també per col·locar a les gironines al capdavant de la classificació: l’equip queda empatat (amb vuit victòries i tres derrotes) amb València i Barça. Per a més inri, el duel d’ahir escenificava el retorn de Julia Reisingerová i Michaela Onyenwere a Fontajau. Afortunadament per a l’afició local, la pivot txeca es va carregar de faltes i la nord-americana, que l’any passat va forçar la seva sortida de l’equip abans de jugar els play-offs de lliga, no va arribar a debutar i ho va veure tot asseguda a la banqueta.

Quan va sonar el xiulet inicial, l’afició encara tenia a la retina la derrota de l’any passat a València en la final de la Copa de la Reina. El d’ahir no era un partit qualsevol i les jugadores ho sabien. Cornelius va obrir el marcador tan bon punt va arrancar el duel. Les locals van sortir amb molta intensitat i així ho indicava el seu atreviment a llançar des del perímetre, una distància que darrerament se’ls havia entravessat. Les de Bernat Canut van sortir a mossegar i, contra tot pronòstic, van quallar una màxima diferència de 17 punts en només cinc minuts i amb un altíssim percentatge d’efectivitat capitanejades per una extraordinària María Araújo. Les castellanes van reaccionar de la mà de la sempre eficient i efectiva dupla formada per Maite Cazorla i Silvia Domínguez per frenar la sagnia i tancar el primer quart per sota dels deu punts (28-21). Cazorla (9 punts) va trobar un passadís per a encistellar i escenificar el primer pas de la remuntada. Les visitants van capgirar el marcador després d’un parcial de 0-9 que va deixar sense alè a l’Spar. Les locals, amb una María Araújo (19 punts al descans) estel·lar, van evitar el desastre però van desaprofitar un preciós avantatge inicial. Marianna Tolo i Mariela Fasoula van fer una classe magistral sota els seus respectius cèrcols i, altre cop, una penetració brillant de Maite Cazorla va permetre a les de Roberto Íñiguez marxar al descans per davant en el marcador (45-46).

La veterana Sílvia Domínguez (19 punts), a qui sembla que no li pesen els anys, va aparèixer per dirigir una remuntada de l’equip castellà, que amb un parcial de 2-8 va col·locar la màxima diferència a favor de les d’Íñiguez. Afortunadament, Binta Drammeh va escalfar el canell amb un triplàs que va servir per per despertar al seu equip. El ritme d’anotació va baixar i l’Avenida ho va aprofitar per imposar-se a poc a poc fins a aconseguir una diferència de set punts (55-63).

Encara quedava temps. Un parcial de 4-0 de l’Spar Girona va retallar distàncies a l’inici del darrer quart. Les visitants van adormir el partit, estenent les possessions al màxim, però les gironines van sobreviure el somnífer castellà i van despertar de la letargia per a posar-se a dos gràcies a un triple in extremis d’Irati Etxarri (66-68). L’australiana, sensacional i sempre constant, va empatar amb un tir en suspensió i, tot seguit, Gardner i Tolo van capgirar altre cop el marcador (72-68) amb 60 segons per disputar. Fasoula va tornar a escurçar distàncies des del tir lliure, propiciant un final d’infart: quan quedaven 19 segons, l’Uni guanyava de tres. Aleshores va aparèixer Marianna Tolo per posar el 74-69 amb una cistella providencial que va permetre respirar a mig pavelló. Quan tot semblava dat i beneït, una Sílvia Domínguez va fer màgia, amb un triple de videojoc que va posar l’emoció a flor de pell i que ajustava els comptes i tornava a col·locar l’Avenida a dos, però ja era massa tard. En l’últim sospir, Gardner va sentenciar des del tir lliure (76-72).

El pavelló de Fontajau es va posar dempeus en acabar el partit per reconèixer l’esforç de les seves jugadores que, una vegada més, es van vestir d’au fènix per ressorgir de les cendres. De fet, fins i tot Bernat Canut no podia amagar el somriure en sortir victoriós del seu primer duel contra Roberto Iñiguez. Un enfrontament que es repetirà en menys de deu dies en el mateix escenari, ja que el pròxim 21 de desembre els dos equips es tornaran a veure les cares en el partit d’Eurolliga. Abans, però, tocarà volar a Turquia per jugar dimecres amb el CBK Mersin turc i diumenge contra l’IDK. Això sí, per primera vegada aquesta setmana, les jugadores de l’Uni marxen a dormir amb un somriure.