LLORET - FIGUERES 2-0

El Lloret va apuntar-se el derbi gironí de la jornada (2-0) i va talla, en conseqüència, la bona dinàmica del Figueres, que portava cinc partits sense perdre, guanyant els últims quatre duels. Després d’uns primers vint minuts de joc molt igualat, els locals van avançar-se al marcador amb una acció de Marc Vilà i, tot i que els visitants van intentar pressionar per igualar el marcador, amb accions de la mà de Ferrón, Pau Tubert o Maxi Rosales, no van aconseguir marcar el gol de l’empat. Per contra, després de quedar-se amb un home menys per l’expulsió de Ferrón quan encara quedaven 15 minuts de partit, els figuerencs van encaixar un segon gol gairebé a l’últim moment, obra d’Adrián Expósito. Una victòria per al Lloret que li permet encadenar tres victòries seguides i passar per sobre al Figueres, enfilant-se fins a la segona posició de la classificació, igualat a punts amb el Banyoles.

TORELLÓ - L’ESCALA 0-5

Nova golejada del líder, l’Escala, contra el Torelló, a qui se li segueix resistint la victòria. Bastidas va ser l’encarregat d’obrir la llauna, poc abans d’arribar als 15 minuts de joc, assistit per Marc Bech, i després el van seguir Konteh, Congost i Gilham, per partida doble -el primer, de penal-. El domini de la competició per part de l’Escala és, a hores d’ara, indiscutible, situant-se líder en solitari amb 27 punts i amb un balanç de només una derrota. També és l’equip més golejador, amb un total de 21 dianes a favor.

CALDES DE M. - BANYOLES 0-2

El Banyoles ha agafat embranzida i sembla que no vol deixar de mirar cap amunt. Amb aquesta última victòria contra el Caldes de Montbui, mantenint la porteria a zero, ja són cinc les victòries que encadena l’equip del Pla de l’Estany, empatat a punts amb el segon classificat, el Lloret. Amb tota una declaració d’intencions, els visitants van encetar la porteria amb un gol matiner, al minut 11, de la mà de Carles Puig, que va completar el seu debut d’una manera immillorable. A la segona meitat, Ayoub va acabar de sentenciar el partit amb un segon gol, de penal, que suposa el seu sisè gol de la temporada. Per al Caldes, aquest resultat no suposa només una derrota, sinó també allargar una mala dinàmica de tres derrotes consecutives, contra el Vic (2-3), Lloret (3-2) i ara contra Banyoles (0-2).