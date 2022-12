Un nen de 13 anys, Marvellous Onanefe Johnson, va morir aquest diumenge a Màlaga mentre jugava un partit de futbol. El menor va caure desplomat sobre la gespa i va començar a patir convulsions. Fonts del Servei d’Emergències 112 assenyalen que van rebre la trucada de socors a les 21.05 i es van desplaçar cap al lloc serveis sanitaris i efectius de la policia local.

El menor jugava com a davanter al CD Puerto Malagueño i estava participant en un partit contra la UD Los Prados de la tercera andalusa infantil.

De moment es desconeix el motiu de la mort a falta de conèixer els resultats de l’autòpsia. El club ha decretat una setmana de dol.

😭Conmovidos enormemente por la pérdida de MARVELLOUS😭, un chico de sólo 13 años que nos deja desconsolados y vacíos en estos momentos.

Desde @RFAF y en nombre del FÚTBOL ANDALUZ trasmitimos nuestro pésame a sus padres, familia y a su club @cdpuertoMLG #DEPMarvellous pic.twitter.com/d8IFpfs27T — RFAF (@RFAF) 12 de diciembre de 2022

El seu germà ho va veure

En Marvellous compartia equip amb el seu germà Nobel, un any més petit, que va presenciar la tragèdia.

El seu club ha penjat un emotiu missatge a les xarxes:

«Ahir va ser un dia dur per al CD Puerto Malagueño Ciudad Jardín GI Al partit disputat de la 3a andalusa infantil contra la UD Los Prados, a falta de 5 minuts perquè acabés, va passar una cosa inesperada per a tothom, el nostre jugador Marvellous Onanefe Johnson, de 13 anys, va caure desplomat al terreny de joc. Després d’uns moments d’incertesa de tots els assistents al partit i del personal del club i després de l’intent de reanimació de la policia local i del 061, el nostre jugador no va poder ser reanimat. Des del CD Puerto Malagueño, donem el nostre més sincer condol als pares i familiars després del tràgic desenllaç. Són moments molt durs per al nostre club; mai abans havíem viscut una cosa semblant. Ha marxat un àngel cap al cel. La vida és molt injusta. Siguis on siguis, Marvellous, et tindrem tots al nostre cor. DEP».