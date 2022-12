El nou seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, va assegurar que «tots els jugadors tenen les portes obertes» a la selecció, va admetre que l’estil «és innegociable» però introduirà «matisos», i va deixar una reivindicació personal als que apunten a la seva falta d’experiència com a tècnic a l’elit, afirmant que és qui millor «coneix present i futur del futbol espanyol».

«Comença una etapa nova i tots els jugadors que són susceptibles de ser seleccionables tenen les portes obertes. Comencem a treballar per demanar informació de tots. Tenim un principi d’una idea formada però ningú té les portes tancades», va afirmar durant la seva presentació al saló Luis Aragonés de la Ciutat del Futbol, acompanyat pel president de la RFEF, Luis Rubiales, i del director de la selecció nacional, Albert Luque.

Va ser el missatge d’unió de De la Fuente, conciliador, mostrant màxim respecte als que van fer història al camp que poden tornar, com a cada periodista quan era preguntat i responia pel nom de qui li traslladava la qüestió. Nerviós, oblidant contínuament la segona pregunta quan era doble la qüestió traslladada, però amb missatges clars.

«Vull implantar una relació de proximitat amb la premsa i aficionats. No vull que hi hagi 48 milions d’entrenadors a Espanya, vull que es posin la samarreta i ens sentim un equip. A Espanya som fidels a la nostra selecció però en vull més. L’orgull de 2010, la vinculació amb la samarreta i el sentiment. És el que vull aconseguir, que hi hagi 48 milions de jugadors a Espanya que es deixin la pell per aquesta samarreta», va manifestar. A l’espera de la decisió de Sergio Busquets, va deixar la porta oberta a l’actual capità. «Si vol seguir per suposat que hi compto. És història viva del futbol i té molt a dir encara i molt per donar al futbol espanyol». I va celebrar casos com els de Gavi, que s’han saltat categories per brillar amb 18 anys amb l’absoluta.