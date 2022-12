L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exfutbolista brasiler del Barça Neymar Jr, els seus pares i els expresidents del club blaugrana Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu del delicte de corrupció entre particulars pel fitxatge del davanter. Segons el tribunal, que acceptat la tesi de les defenses i el canvi de criteri final de la fiscalia, no hi va haver cap contracte simulat ni un suborn del Barça a Neymar Jr per estalviar-se pagar més diners al fons DIS, que tenia part dels drets del jugadro. Per això, la sentència els exculpa dels delictes de corrupció entre particulars, suborn o estafa impròpia, també als dos clubs implicats, a un dirigent del Santos i a l'empresa familiar dels Neymar.