El Bàsquet Girona no tindrà reforços contra el Saragossa

El Bàsquet Girona es reforçarà, però no de manera imminent. I això vol dir que, com a mínim, diumenge contra el Saragossa haurà d’intentar revifar contra un rival directe amb la mateixa plantilla que fins ara, sense retocs. Es busca un base i un tirador, sobretot aquest segon, un jugador amb capacitat de lideratge i que aporti punts i consistència a l’equip. El club ha acotat molt la llista de futuribles i té opcions força avançades, tot i que no es podran fer realitat fins a finals d’any. L’escenari més engrescador seria poder disposar ja d’aquestes noves peces, o almenys, una d’elles, contra el Manresa el dia 30, però també podria ser que no arribessin els reforços fins el derbi amb el Joventut, a Fontajau, el 3 de gener.

La reacció experimentada per l’equip d’Aíto amb els triomfs contra el Betis i l’UCAM Múrcia, i el bon paper ofert a la pista del Barça, o davant del Gran Canària, deixant escapar el partit a la pròrroga, s’ha apagat. I ja són cinc les derrotes que acumula l’equip, en zona de descens, amb un balanç de 2/9. La situació, sense ser encara crítica perquè queda molta lliga i hi ha diversos equips implicats en la pugna, exigeix solucions i aquestes passaran per l’arribada d’un parell de jugadors. El Girona troba a faltar de manera alarmant un aler anotador, un paper que hauria d’haver assumit Garino però que amb els problemes físics que ha anat encadenant no ha estat possible; i després, tot i tenir tres bases, Colom, Franch i Figueras, cap s’ha pogut erigir com a titular i molts cops acaba sent Taylor, un escorta, qui puja la pilota. Avui per avui el Girona és el segon pitjor equip en tirs de tres (una mitjana de 6,6 per partit), només empitjorada pel 6,5 que acredita el Fuenlabrada. El Casademont Saragossa, proper rival, és el tercer per la cua, amb un mitja de 7. Això sí, els gironins tenen el pitjor percentatge des de més enllà de 6,75, el 29,9%, a anys llum del líder d’aquest registre ACB, el Baskonia, amb el 44,8.