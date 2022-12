El proper diumenge La Marató de TV3 dedicarà la seva 31a edició a les malalties cardiovascular. Un any més, el Bàsquet Girona hi participarà organitzant diferents actes en el marc del duel amb el Saragossa (12.30). Des de les 10 h del matí i fins l’hora del partit es realitzaran diverses activitats de sensibilització per a les malalties cardiovasculars. Els aficionats que acudeixin al pavelló s’hi trobaranl’Estand Fiatc, amb activitats de sensibilització per a les malalties cardiovasculars; L’espai Gicor: una caravana on es podran mesurar la tensió i realitzar proves de prevenció; l’Encistella per les malalties cardiovasculars: una prova on el club donarà diners per a cada cistella que els aficionats anotin; i l’Espai Bàsquet Girona: una carpa amb venda de producte exclusiu «batega amb nosaltres»” i un espai per fer donatius.