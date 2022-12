Una «constel·lació d’estrelles» avesada a conviure amb la polèmica

Chelsea Gray, Tiffany Hayes o Jonquel Jones. Per citar alguns noms. Són excel·lents jugadores, d’una tècnica exquisida, amb cartell aquí i allà. Tres de les integrants del CBK Mersin, o Çukurova, com també se’l coneix. El vestidor de l’equip turc està farcit de noms propis reconeguts arreu. Una «constel·lació d’estrelles», com s’afanya a definir Bernat Canut, entrenador de l’Spar Girona. En parla, perquè aquesta tarda (17 hores) el seu equip li toca visitar una «pista molt calenta» com ho és el Servet Tazegul Spor Salonu de Mersin, una ciutat costanera de prop d’un milió d’habitants. Un dels desplaçaments més complicats per a l’Uni en aquesta fase de grups de l’Eurolliga. Arriba aviat, amb encara camí per recórrer, i amb una doble lectura: la possibilitat de guanyar a un rival d’entitat per injectar encara més confiança després de superar l’Avenida a Fontajau, o ser tornar a quedar-se sense batre a un adversari de renom a la seva pista. Sobre el paper, dificultat extrema. Perquè el Çukurova disposa, efectivament, d’un bon grapat d’estrelles i d’un repertori a l’abast de ben pocs. Però també perquè a Turquia, qui sap què s’hi poden trobar Canut i companyia.

Parlen els precedents. Els d'aquest mateix 2022, tampoc cal anar-se'n massa lluny. Un any que el CBK Mersin ha ocupat el centre de la polèmica i de manera reiterada, amb afers que van més allà del que passa a la pista. En poden donar fe el Gernika i el Perfumerías Avenida, dos representants igualment de la Lliga Femenina, com l'Spar Girona. Duels continentals, contra tots dos conjunts, que han portat cua. Esportivament, però sobretot per declaracions, accions, paraules i comunicats que escapen una mica de la lògica. «Intoxicació» a Salamanca Marxa enrere i aturada en el fet més recent. D'aquesta mateixa temporada, a l'octubre. Abans de visitar Salamanca, per enfrontar-se a l'Avenida, la prèvia d'aquest partit va venir marcada pel comunicat emès per l'entitat turca en el que, sense cap mena de mirament, acusava el club castellà d'haver provocat el malestar físic d'algunes de les seves jugadores. S'insinuava que el menjar que se li havia servit a la plantilla a l'hotel de concentració havia sigut intoxicat de manera intencionada. Jonquel Jones, Gamze Takmaz, Ózge Ozisik, Temi Fagbenle i Goksen Fitik, segons l'escrit, havien patit nàusees, fatiga i vòmits, símptomes que guanyaven intensitat a mesura que s'acostava el partit d'Eurolliga. Çukurova no es quedava aquí, sinó que condemnava públicament aquests fets i fins i tot li demanava a la federació del seu país que prengués les mesures necessàries per treure'n l'entrellat de tot plegat. Acusació evident i cap mena de prova aportada. Perfumerías Avenida es va defensar amb un altre comunicat, refutant punt per punt el que s'havia exposat en l'anterior publicació. Fins i tot, s'havia analitzat el menjar servit aquell dia a l'hotel, sense trobar cap indici que l'àpat estigués contaminat. La resposta arribava tres dies després del partit, que es va celebrar al Würzburg i que va acabar amb una clara victòria per a les de casa: 83-66. De les teòriques intoxicades, només van jugar Fagbenle i Fitik. Gernika, la víctima Mesos abans, al gener, li va tocar el rebre al Gernika, en aquest cas a l'Eurocup. En una eliminatòria a doble partit, l'anada va ser un passeig per al conjunt basc, que es va imposar per 83-59. Semblava tot dat i beneït, però s'havia de celebrar la tornada, el que acabaria sent un partit d'allò més surrealista. En un primer moment, va canviar de data perquè un brot de coronavirus va afectar al vestidor del Lointek. El club turc, decidit a fer qualsevol cosa per a classificar-se, va canviar d'escenari, traslladant-se a l'Edip Buran Spor Salonu, amb capacitat per a menys de 2.000 espectadors i unes graderies a tocar de la pista. A tot això, se li sumen els múltiples controls de salut a les quals van ser sotmeses les jugadores del Gernika. Fins al punt que Belén Arrojo, una de les seves estrelles, acabaria donant positiu després d'encadenar resultats negatius. Una baixa important, que s'explica a partir d'un resultat i un modus operandi sospitós. A l'hora del partit, un autèntic infern. Cada possessió visitant anava acompanyada de botzines, sons d'alarmes i música. Insults, crits i burles a dojo. Un còctel explosiu que, sumat a la qualitat del Çukurova, acabaria sent fatal: 69-40 i remuntada. Avisat està l'Uni, que no podrà comptar, un dia més, amb Brittney Sykes, encara sense la fitxa tramitada i el futur a l'aire.