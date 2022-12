Les jugadores de l'Spar Girona han quedat enlluernades a la pista del Cukurova turc. Les individualitats del quintet titular de l'equip de Mersin, gairebé sense rotacions, han estat suficients per a distanciar-se en el marcador en el primer quart i aguantar el resultat al llarg del partit. Chelsea Gray, que va jugar a Girona la temporada 2020-21 i s'acaba d'incorporar a l'equip, ha fet una actuació estel·lar amb 23 punts i 9 assistències. Les jugadores de Bernat Canut, amb poca clarividència en atac i superades en intensitat, no han sabut reaccionar.

El quintet titular del Cukurova podria perfectament jugar unes finals de la WNBA. De fet, totes les seves jugadores són o han estat titulars en els seus respectius equips nord-americans. Per això tampoc ha estat estrany veure que les turques prenien la davantera tan bon punt ha començat el duel. Dirigides per una magnífica Chelsea Gray, el CBK ha brillat de la mà de Jonquel Jones i Tiffany Hayes en un primer quart avassallador. Les gironines han quedat noquejades davant l'allau d'individualitats ofensives de les turques i s'han despenjat en el marcador (25-13).

Un tir de mitjana distància d'Irati Etxarri ha permès rebaixar els deu punts de diferència. L'alegria ha durat poc perquè Jonquel Jones ha dominat sota el cèrcol per fabricar punts ràpids al seu equip. L'ex de Perfumeries Avinguda, Tiffany Hayes, tampoc s'ha quedat enrere amb 17 punts en tot just catorze minuts. L'Uni ha millorat en l'aspecte defensiu per rebaixar el torrent de punts de les estrelles turques. Malgrat això, les de Bernat Canut no han trobat fluïdesa en atac i s'han vist superades en rebot, motius pels quals han marxat al descans per darrere de les seves contrincants (37-27).

Després del descans, Gray i Hayes portaven més punts que tot el conjunt català. De fet, un triplàs de l'ex de l'Spar ha escenificat la màxima diferència (42-27) del partit. Les catalanes s'han quedat seques amb gairebé sis minuts sense anotar mentre la base nord-americana ha fet absolutament el que ha volgut en pista, amb cinc triples d'escàndol i donant joc a tota la seva esquadra amb nou assistències.

Un parcial de 0-5 després d'un triple de Parra i un contraatac ha donat ales al conjunt gironí a l'inici de l'últim quart. Així i tot, les turques -que a penes han fet rotacions en el quintet inicial- s'han mantingut equidistants de la mà de Gray i han sentenciat el partit amb un còmode 64-50 en el marcador.