L’empordanès Manel Lacambra, sempre vinculat al món del ciclisme, feia ja temps que estava cuinant un plat d’aquells que fan patxoca. A foc lent, sense cap mena de pressa, perquè la presentació final fos excepcional. Ja a l’estiu se sabia que treballava en un projecte interessant i alhora majúscul: la creació d’un club ciclista femení amb seu a Catalunya, disposat a competir al màxim nivell el més aviat possible. Després d’uns mesos d’incertesa, d’alguna pista però sense encara comptar amb res en concret de cara al públic, ha sigut aquesta setmana quan l’àpat s’ha servit a taula. D’entrada, fa bona pinta. Punt de partida per al Zaaf Cycling Team, una estructura ambiciosa que tindrà la seva base d’operacions a Sant Feliu de Guíxols. Lacambra en serà el seu director i, d’entrada, l’aposta és per als propers cinc anys. Un patrocini milionari, capaç de reclutar a una ciclista com ho és la campiona francesa Audrey Cordon-Ragot. La principal estrella, de 33 anys i un currículum que fa patxoca, sent la millor del seu país en ruta i contrarellotge en vuit ocasions els últims anys.

Aquesta nova estructura se situa ara per ara a l’UCI Continental, la segona màxima categoria i on també hi competeix, ja des de fa uns cursos, el Massi-Tactic UCI Women’s Team, amb seu a Torroella de Montgrí. Permetrà que la ganxona Lucía García, de només 18 anys, pugui ser professional per primera vegada a la seva carrera. Aquest 2022 ha competit en els Mundials de pista i carretera de categoria júnior. Marta Romance completa la nòmina de ciclistes catalanes. S’afegeixen en un grup que també compta amb campiones nacionals, com la canadenca Maggie Coles-Lyster i l’egípcia Ebtissam Zayed Ahmed. «És un projecte molt bonic, a llarg termini i amb una història familiar molt maca al darrere», explica Lacambra, fent referència a l’origen d’aquest club. Té relació directa amb la figura del ciclista argelià Abdel-Kader Zaaf, l’anomenat Casseur de Baraque, un pioner del continent africà que va participar en el Tour de França a la dècada dels cinquanta. Va ser el protagonista d’una història curiosa en l’edició del 1950. En una de les etapes, camí de Nimes i al rodant al capdavant, gaudint de moltes opcions de guanyar aquell dia, s’explica que, degut a la forta calor, va acceptar una ampolla d’un espectador. Era vi i ell, musulmà i acostumat a no beure alcohol, va acabar marejat i pel terra uns quilòmetres més endavant. Va ser ingressat i al dia següent, es va escapar de l’hospital disposat a participar en la següent etapa. Anys més tard el net de Zaaf, Riad Belatreche, ha volgut homenatjar el seu avi amb la creació d’un club amb seu a la Costa Brava.