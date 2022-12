El Girona continua la posada a punt per a la represa de la competició i després de tornar de terres andaluses, l’equip treballa des de dilluns a la Vinya. Superats amb bona nota els partits contra l’Standard de Lieja (1-0) i el Niça (2-1), els de Míchel disputaran dos amistosos més aquesta setmana. El primer serà aquest matí (11:00), a l’estadi de Montilivi -a porta tancada- contra l’Osasuna, mentre que dissabte, el Girona es veurà les cares amb els germans del Manchester City a la Ciutat Esportiva del club citizen (14:00). Dos bons tests que poden servir per veure l’estat de forma amb què arribarà el Girona al duel de Copa al camp del Cacereño de dijous que ve i, sobretot, al partit contra el Rayo Vallecano, ja de Lliga, del dia 29 a l’estadi. Per avui, el tècnic blanc-i-vermell no podrà comptar amb els lesionats Herrera, Reinier, Juanpe i Kébé i, molt probablement, tampoc amb David López, tocat. Per veure la reaparició de Borja García, més de sis mesos després de la greu lesió que es va fer a Eibar al play-off d’ascens, tocarà esperar una mica més encara.

Míchel continuarà repartint minuts avui contra el conjunt navarrès, que ha estat treballant a Riudarenes aquests dies. El tècnic ha anat dosificant la dosi de càrrega a cada jugador durant els dos duels anteriors. A més a més, la proximitat del partit de Cáceres, i encara el del City per mig, farà que el tècnic mesuri bé quins jugadors acumulen més minuts i quins menys. En aquest sentit, la possible baixa de David López i la segura de Juanpe fa que Biel Farrés quedi com el tercer central de l’equip amb Bueno i Bernardo.