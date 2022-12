Gerro d’aigua freda. Les jugadores de l’Spar Girona van caure derrotades ahir a la pista del Çukurova turc (64-50) en una nova jornada d’Eurolliga. Les gironines, que venien de renéixer guanyant el clàssic davant el Perfumerías Avenida després d’encaixar dues derrotes consecutives, van tornar a veure fantasmes ahir a la pista del Mersin. L’equip, que segueix amb el transfer de Britney Sykes bloquejat, va quedar enlluernat pel quintet titular del conjunt turc que, farcit d’estrelles, en va tenir prou amb l’anotació de només cinc jugadores per guanyar el partit. De fet, les dues grans figures de la trobada van ser dues cares conegudes de la lliga espanyola: Chelsea Gray i Tiffany Hayes. La primera, que va vestir els colors de l’Uni la temporada 2020-21 i que s’acaba d’incorporar a les ordres d’Ekrem Memnun, va fer absolutament el que va voler a la pista amb 23 punts i 9 assistències. La segona, que va militar al Perfumerías Avenida, va segellar una primera part esplèndida amb 17 punts en 17 minuts. Més enllà d’individualitats, però, l’equip de Bernat Canut va perdre el nord en atac i, tot i intentar competir en el darrer quart, no va saber capgirar la situació. La derrota distancia a l’Uni de la part alta del grup B a les portes d’un nou clàssic. L’equip tornarà a jugar a Fontajau contra el Perfumerías Avenida dimecres que ve (19 hores) en una nova jornada de competició continental.

El quintet titular del Çukurova podria perfectament jugar unes finals de la WNBA. De fet, totes les seves jugadores són o han estat titulars en els seus respectius equips nord-americans. Per això tampoc va ser estrany veure que les turques prenien la davantera tan bon punt va començar el duel. Dirigides per una magnífica Chelsea Gray, el CBK va enlluernar de la mà de Jonquel Jones, exjugadora de l’Ekaterinburg rus, i Tiffany Hayes en un primer quart avassallador. Les gironines van quedar noquejades davant l’allau d’individualitats ofensives de les turques i es van despenjar en el marcador (25-13).

Un tir de mitjana distància d’Irati Etxarri va permetre rebaixar els deu punts de diferència. L’alegria va durar poc perquè Jonquel Jones va dominar sota el cèrcol per fabricar punts ràpids al seu equip. Tiffany Hayes tampoc es va quedar enrere fent 17 punts en un tancar i obrir d’ulls. L’Uni va millorar en l’aspecte defensiu al segon quart per rebaixar el torrent de punts de les estrelles turques. Malgrat això, les de Bernat Canut no van trobar fluïdesa en atac i es van veure superades en rebot, motius pels quals van marxar al descans per darrere en el marcador (37-27). Després de la pausa, Gray i Hayes ja portaven més punts que tot el conjunt català. De fet, un triplàs de l’ex de l’Spar va escenificar la màxima diferència (42-27) del partit. Les gironines es van quedar seques amb gairebé sis minuts sense anotar mentre la base nord-americana va fer absolutament el que va voler sobre el parquet, amb cinc triples d’escàndol i donant joc a tota la seva esquadra amb nou assistències.

Un parcial de 0-5 després d’un triple de Parra i un contraatac va donar ales al conjunt gironí a l’inici de l’últim quart. Així i tot, les turques -que gairebé no van fer rotacions- es van mantenir equidistants de la mà de Gray i van sentenciar el partit amb un còmode 64-50 en el marcador.

L’Uni porta un mes de desembre complicat amb un balanç de quatre derrotes (Araski, Barça, DVTK i CBK) i dues victòries (Jairis i Avenida). Les de Bernat Canut afronten un pendent complicat per l’alt volum de partits i, sense anar més lluny, caldrà que recuperin sensacions el proper diumenge (11:45) a Guipúscoa contra l’IDK Euskotren.

