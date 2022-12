L’única nota negativa que va deixar l’amistós d’ahir contra l’Osasuna (1-1) va ser la lesió de Javi Hernández, que va haver de ser substituït al minut 20 de partit per culpa d’unes molèsties a l’isquiotibial. El defensa cedit pel Leganés, que estava mostrant un molt bon nivell, està pendent de les proves mèdiques. D’altra banda, Reinier va reaparèixer ahir a la banqueta encara que no va tenir minuts. Amb Borja García i Yangel Herrera s’haurà d’esperar un xic més -no jugaran a la Copa- i pot ser que arribin a temps contra el Rayo.