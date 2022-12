L’Spar Girona continua sense rebre el trànsfer de Brittney Sykes i aquest dijous, a través d’un fil a Twitter, ha volgut explicar com s’havia desenvolupat tot el procés per fitxar-la. L’Uni hi denuncia, sense citar-los explícitament, el «filibusterisme esportiu» del Sopron, el club hongarès on jugava abans l’americana, i de la Federació d’aquell país, perquè entén que «el que han fet és dilatar i allargar el procés dins els terminis que els permet el Reglament i segons ens consta (però que encara no podem fer públic) cercar en el mateix Reglament la fórmula per tal que la jugadora no pugui jugar a Girona (i possiblement enlloc)».

🔴⚫️



Sou moltes abonades, aficionades i premsa que ens esteu demanant quan podrà jugar Brittney Sykes.



Tot i que fins ara hem intentat portar aquest tema en discreció, des del club trobem convenient donar-vos explicacions i intentar aclarir que és el que ho està impedint.



🧵 — Spar Girona (@unigirona) 15 de diciembre de 2022

La cronologia dels fets arrenca el 24 de novembre, quan el Sopron, rival de l’Spar al mateix grup de l’Eurolliga, comunica a la jugadora la rescissió unilateral del contracte per uns «suposats» actes d’indisciplina. El dia 28 el club hongarès ho va fer oficial al seu lloc web amb una informació i l’endemà l’Uni oficialitza. »Només volem fer-vos evident que quan Brittney Sykes signa el seu contracte amb l’Uni és una jugadora lliure. Adjuntem també la rescissió unilateral de Sopron on li comuniquen a la jugadora la fi del seu contracte amb data 24 de novembre», exposa el fil obert per l’entitat gironina. A partir d’aquí comencen els problemes, perquè el trànsfer, o la Letter Of Clearence, en l’argot federatiu, no arriba a Fontajau «tot i les moltes gestions i trucades per resoldre-ho». El 2 de desembre es va tramitar la petició a la Federació Hongaresa, que tenia sis dies per resoldre, «i a pocs minuts que aquest termini vencés ens comuniquen que no» perquè té contracte vigent i/o sanció federativa. Segons el reglament FIBA s’obre un termini de tres dies per a presentar al·legacions les diferents parts i posteriorment és la Federació Internacional qui ha de prendre una decisió en un màxim de 7 dies. L’Uni segueix en aquest punt, a l’espera.

Mentrestant el club insisteix que «tenim clar que Sykes no té cap contracte vigent ni cap sanció federativa. I que tal com deixa clar la regulació FIBA, qualsevol disputa entre la jugadora i el seu anterior club s’ha de dirimir en la instància judicial que pertoqui però en el marc d’un contracte rescindit» i recorda que «no hi ha cap raó per no concedir» l’anhelat trànsfer. La conclusió és, segons la versió de l’Spar Girona, que «tot i actuar dins els terminis legals i el Reglament, hi ha entitats que han practicat un filibusterisme esportiu, tornem a repetir amb una jugadora que ja no té contracte amb ells».

Sykes hauria sigut un reforç magnífic per aquest mes de desembre que ja ha superat l’equador i on l’Uni haurà acabat jugant 10 partits en 30 dies. De moment la victòria contra el Perfumerías Avenida ha sigut la principal alegria, però també hi ha hagut decepcions com les derrotes contra Araski i DVTK, o l’ensopegada, una més, contra el Barça. A pesar de tot l’equip de Bernat Canut és colíder de la Lliga Femenina i manté opcions de ser als quarts de l’Eurolliga.