«Quan Aíto em va dir si volia venir a Girona vaig ser el més feliç del món»

Quins records li porta Girona, de la seva anterior etapa com a jugador?

Molt bons. Sempre era un lloc on es jugava bon bàsquet, amb bon ambient, amb bons equips. Jo vaig viure l’època de 2005 a 2008, la de l’Akasvayu, amb el Joventut, i Aíto d’entrenador. Recordo equips amb talent, com els de l’any de Pesic, amb Marc Gasol, Sada o San Emeterio, o el següent, que van arribar a la final de la ULEB a Torí contra nosaltres i els vam guanyar. Ens va tocar jugar contra ells després als quarts de final del play-off i ens van exigir molt fins el tercer i definitiu partit a Badalona (aquell va ser el darrer de l’Akasvayu, el maig de 2008). Potser vam perdre després a les semifinals contra el Barça perquè estàvem cansats. Vam perdre aquí a Fontajau el segon partit, vam haver d’anar al desempat i ens hi vam haver d’esforçar molt.

Va viure l’últim partit de Girona a l’ACB, en aquella etapa, i el primer de la nova.

Sí, exacte!. Per això li deia que tot són bons records els que em porta Girona.

Preocupa aquest mal inici (2/9) a la lliga, els fa por el partit contra el Saragossa?

La situació no és bona a nivell de resultats. Hem de gestionar la pressió. També la que ens generem nosaltres mateixos. Ho podem fer millor, i no només els resultats, també la manera de jugar. Tenim massa alts-i-baixos. I darrerament fem un bon treball durant la setmana i després ens costa traslladar-ho a la pista.

Això sobretot a fora de casa.

Sí. A Fontajau hem perdut dos partits que podríem haver guanyat, el del Gran Canària i el del Breogán, per mala sort, però és igual, això és bàsquet. Ens falta tranquil·litat, tot i que aquí aquesta situació la portem força bé. En d’altres llocs amb un 2/9 de balanç la gent ja s’hauria tornat boja. Aquí òbviament que volem una reacció, però no hem deixat endur-nos pel pànic. Ara ens toca un calendari on cada partit pesarà més perquè serà contra rivals directes a la classificació.

Contra Saragossa i Manresa ja es pot parlar de «finals»?

El focus no hauria de ser aquest. Hauria de ser el que diu sempre Aíto, millorar cada dia i gestionar la pressió. Parlant de finals i que estem obligats a guanyar encara ens generem més pressió. Contra el Breogan aquí a casa estàvem bé, guanyàvem de set a l’inici del darrer quart, i vam deixar de jugar. Vam fer massa regals, faltes evitables que donaven tirs lliures, accions massa fàcils per al rival. La pressió no ens ajuda, tot i que cal viure amb ella.

Perquè els costa tant anotar?

Perquè no les fiquem des de fora. He vist els tirs de l’altre dia a València i estaven bé, no es tracta que no movem bé la pilota en aquest cas. Es tracta que les hem de ficar.

Marc Gasol ja ha dit que estan sempre pendents del mercat i que si es pot millorar la plantilla, hi haurà reforços. És obligat fitxar?

El focus hauria de ser millorar el tir exterior. Tampoc és qüestió de fer-ho portant algú més, perquè també el que es pot fer és millorar el que ja tenim. Això també és un problema meu dins l’staff perquè jo em fixo en l’impacte a curt-mig termini. Ara hem de focalitzar-ho tot en aconseguir que els jugadors millorin, però no a llarg termini, sinó per ara. En els partits que vénen ara ens caldrà tenir la tranquil·litat i la tensió adequada. Si tenim por, hem de combatre-la amb agressivitat, tensió, estar junts i saber patir aquests moments perquè això ens portarà a guanyar.

Girona torna a l’ACB 14 anys després, amb un projecte engrescador. Seria una llàstima deixar-ho perdre descendint?

Tots hem de fer un esforç, jugadors, entrenadors, afició. I ja l’estem fent per fer realitat els objectius i millorar els resultats.

Com s’hi troba, a Girona?

Estic supercontent, només falta que els resultats siguin millors. Es treballa molt bé, estic agraït a tothom, i la ciutat, que ja la coneixia, és perfecte. Visc amb la família, els nens van a l’escola aquí... no tinc cap queixa. El que està fent en Marc és increïble, no se li pot demanar més. Estem en la bona línia. Estem en un moment complicat però si ens en sortim units, ho aconseguirem. Falten sis partits per acabar la primera volta i la majoria de rivals són equips que no estan en play-off. Hem de jugar bé i els resultats arribaran. Defensem prou bé, hem d’atacar millor.

Com li arriba l’oferta?

Jo mantinc contactes amb Aíto des de fa molts anys. Em vaig retirar al 2016 i vaig començar a treballar a les categories de formació del Barça, m’havia tret el títol d’entrenador jugant un últim any amb el Barça B a la LEB. M’interessava molt la feina amb els joves. Allà vaig conèixer Èric Vila i Pol Figueras, després l’Èric va marxar als EUA. Jaume (Sorolla) ja havia marxat als EUA, a la meva universitat. Com li deia amb Aíto sempre hi tenia contacte, l’havia visitat a Berlín, i també el vaig anar a veure al maig en una conferència que va fer a la República Txeca. Jo sabia que no seguiria al Brno, en un projecte de bàsquet base, i havia decidit que volia centrar-me en els sèniors. Li vaig dir, abans que tingués l’oferta de Girona, si sabia d’alguna possible situació a Espanya. Un temps després em va trucar, quan ja era l’entrenador del Girona, per oferir-me venir. Vaig ser l’home més feliç del món, era un somni venir a l’ACB a treballar amb ell.

L’objectiu és arribar a ser primer entrenador?

Sí. Créixer, sobretot. Jo penso que tinc potencial per ser entrenador principal, la meva carrera de jugador m’ajuda en moltes coses, però això no és la clau. Per això m’he de formar, conèixer la base i els conceptes d’entrenador. Els últims sis anys he estat molt centrat en la base i menys en la tàctica.

Què gaudeix més, ara o abans quan jugava?

És molt complicat. Són coses molt diferents. Ser jugador és molt fàcil. Ho vaig gaudir molt, i ara també gaudeixo d’una altra manera fent el que faig a Girona. Gaudeixo igual. El bàsquet ara m’exigeix d’una altra manera, i diria que exigeix més fent d’entrenador perquè has de pensar constantment en moltes coses. Per això també has de tenir moments per desconnectar.

I com desconnecta vostè?

Tinc fills i família. Quan arribo a casa i ells arriben, m’oblido del bàsquet. És una forma natura de desconnexió.

Què li sembla Albert Sàbat, que també forma part del cos tècnic d’Aíto?

No el coneixia, sabia qui era però mai havíem coincidit, no havíem sigut rivals. El primer cop que hi vaig parlar va ser per telèfon després de concretar el meu fitxatge. Penso que té totes les eines per ser un bon entrenador. S’està adaptant ràpid, té bones idees i té experiència. És molt intel·ligent i sap les prioritats, les d’ara i les de demà o més endavant. És més semblant a Aíto que jo. Jo crido més als entrenaments, però això és una altra cosa, tots tenim el nostre caràcter.