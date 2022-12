"És el mateix que ens va passar a Vitòria, ens cal fortalesa mental. Quan les coses ens comencen a anar malament perdem la confianca i l'activitat i per això entrem en problemes", ha explicat aquest matí Aíto García Reneses, quan se li ha preguntat si el mal partit de diumenge passat a València es pot explicar amb els mateixos arguments que la dolorosa derrota de Vitòria contra el Baskonia. El tècnic del Bàsquet Girona ha admés que el partit de diumenge contra el Saragossa, un rival directe, és "molt important", i espera que d'una vegada per totes l'equip traslladi a la pista, durant els partits, el que es visualitza en els entrenaments. "Allà aquestes coses no ens passen, però esclar, hi ha l'opció d'aturar-los sempre que calgui. En els partits els temps morts són limitats i per això m'agrada veure que l'equip s'uneix a la pista i parla del què ha de fer per reaccionar".

"Es fa difícil preveure què passarà", ha dit el tècnic quan li han preguntat pel seu grau de preocupació. En aquest sentit ha destacat una vegada més que el més important és que els jugadors de l'actual plantilla "progressin", tot i que alerta que "tots van a velocitat diferent, i és difícil coordinar tot això". Sobre el rival d'aquest diumenge ha apuntat que "el Saragossa va començar pitjor que nosaltres i després de quatre o cinc partits juguen millor, i han guanyat al Madrid, que no és gens fàcil. Ara juguen amb responsabilitat, i en canvi als primers partits semblava que a ningú no li importés res". Sobre la necessitat de fitxar per reforçar l'equip Aíto ha tirat pilotes fora. "No hi vull entrar ara en això perquè ens resta concentració. Hem de pensar en els que som i en fer-los millors". Garino, una setmana més, seguirà de baixa per lesió. 🏠🕺 𝗗𝗜𝗨𝗠𝗘𝗡𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝝝𝗡𝗧𝝠𝗝𝝠𝗨 💥



