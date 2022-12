El Palmeiras va anunciar ahir un acord per traspassar al Reial Madrid els drets federatius del davanter Endrick, de només 16 anys i considerat la gran perla del futbol brasiler. Endrick no s’incorporarà al club blanc fins el 2024, quan faci 18 anys. Les xifres i els termes de l’operació són «confidencials» tot i que podria arribar als 60 milions amb variables.

El Barça femení es va imposar ahir per 2-6 al Benfica a domicili i així va complir l’objectiu de classificar-se per als quarts de final de la Lliga de Campions de futbol i dependre de si mateix per finalitzar com a primer de grup a l’última jornada davant el Rosengard. Els gols blaugranes els van fer Paredes, Pina, Bonmatí, Crnogorcevic, Seiça i Caldentey.