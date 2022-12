L’Hotel CMC de Girona serà l’escenari demà al vespre de la gala de final de temporada i l’entrega de premis de curses d’orientació catalana d’aquest 2022. L’acte estarà presidit per la Secretària General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Anna Caula, el president de la UFEC, Gerard Esteva, i el president de la FCOC, Josep Maria Santiago. Durant la gala es farà un reconeixement als cinc presidents que ha tingut fins ara la federació i servirà de cloenda a un exercici excel·lent pels corredors catalans. En aquest sentit, cal destacar alguns dels reconeixements que es faran a atletes gironins com, per exemple, Albert Herrero, campió del món de Rogaining fent equip amb el letó, Andris Ansaberg. Els Aligots també rebran dos premis, en categoria 0-Peu i MTB-O a més de reconeixements individuals a Bruna Sanz, Marta Bruns, Emma Surrell, Maria Gumà o Paula Padilla, entre altres.