A penes uns dies després d’anunciar-se que Luis Enrique, de 52 anys, no seguirà al capdavant de la selecció espanyola de futbol, l’entrenador i exjugador asturià ha anunciat que ja s’està preparant per a un nou repte. Lucho, apassionat de l’esport en general, s’ha inscrit per tercera vegada a la carrera de bicicleta de muntanya ‘Cape Epic’.

Tot i que encara falten més de tres mesos per a la cita ciclista, l’exseleccionador ha compartit un vídeo a Instagram reconeixent que ha d’entrenar molt: «O em poso les piles o patiré més del previst», ha dit. Devoció pel ciclisme Tal com ha reconegut i demostrat en innombrables ocasions, Luis Enrique és un seguidor assidu del món del ciclisme, a més de practicar molt sovint aquest esport. Ni la seva cita mundialista a Qatar va evitar que l’asturià portés amb ell la seva bicicleta de carretera. Tanta obsessió sent per les rutes sobre dues rodes que l’exseleccionador ha trigat pocs dies des que va abandonar ‘la Roja’ a anunciar que ja està preparant el seu pròxim desafiament. El de Gijón ha comunicat a través de xarxes socials que ja entrena de cara a la seva tercera participació en la ‘Cape Epic’ de Sud-àfrica, una carrera de ciclisme de muntanya amb una durada de vuit dies (del 19 al 26 de març), un recorregut de 658 quilòmetres i un desnivell de 15.775 metres. L’exigència física d’aquesta esdeveniment requereix unes condicions que, com reconeix Luis Enrique, encara estan molt lluny de complir-se si no vol «patir més del previst». Tornada al futbol de clubs Tot i que ara Luis Enrique està centrat en el seu pròxim esdeveniment BTT, ja ha confirmat a través del canal d’Ibai Llanos que es veu amb «ganes i forces» de tornar a dirigir algun club. Així mateix, a la pregunta d’un espectador a si tornaria a entrenar el Celta, Lucho va respondre amb il·lusió i deixant pistes sobre les seves intencions de cara al futur: «Qui sap, en guardo un record meravellós», va contestar.