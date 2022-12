La maduresa d’Aina Martín, la «MVP» del líder de la Lliga Femenina 2

L’últim cap de setmana, contra l’Aranguren Multibasket navarrès, el GEiEG agafava aire. 70-60 al pavelló Lluís Bachs del barri de Sant Narcís i la quarta victòria de la temporada, després d’onze jornades, a la butxaca per a les gironines. Per intentar maquillar una mica més aquest balanç i marxar de vacances amb certa tranquil·litat, el repte imminent és d’alçada. Toca visitar la pista del Fustecma NBF Castelló. Un líder sòlid, rival també en el play-off d’ascens del curs passat. Un equip que acumula deu victòries consecutives i que presenta els millors números dels dos grups de la Lliga Femenina 2. Entre les seves jugadores hi destaca Aina Martín, vidrerenca i camí dels 23 anys, que complirà el proper mes de gener. Jove encara, però cada cop més madura. Tant, que viu el moment més dolç de la seva carrera. Per sensacions, per números, per tot allò que transmet a la pista. Se’n beneficia el grup i l’estadística ho demostra: lideratge col·lectiu i també individual, amb actuacions de mèrit que la converteixen en un dels noms propis d’aquesta categoria.

És la seva quarta temporada a Lliga Femenina 2. Hi va debutar, precisament, vestint la samarreta del GEiEG, abans de provar sort al Barakaldo un any per després marxar cap a Castelló, on hi viu el seu segon curs consecutiu. Mai havia rendit com ho està fent ara, cada cop més consolidada en aquest tercer esglaó del bàsquet nacional, disposada a pujar-ne, si cal, un més. Ha dit més d’una vegada que es veu com una jugadora de Lliga Femenina Challenge i el mes passat, en una entrevista a la pàgina web de la Federació Espanyola de Bàsquet, explicava, sense pèls a la llengua, que el principal objectiu és l’ascens. «Des del club no es diu precisament aquesta paraula, però nosaltres mateixes sabem que el que volem és pujar», deia.

Estic sorpresa perquè la meva línia de treball és la mateixa que la de l’any passat. Potser estic més encertada. També s’està notant l’experiència a la lliga. Aina Martín - Jugadora de l'NBF Castelló

S’aconsegueixi o no en uns mesos, el camí traçat fins ara és el correcte. Aina Martín hi ha ajudat, i de quina manera. Són 13,45 punts per partit. La segona millor mitjana del grup. També és de les més ben valorades, amb 16,55 crèdits de mitjana. Només hi ha tres jugadores que la superen. Millora els números del curs passat, que va tancar amb poc més de 10 punts per actuació. Xifres interessants, encara que alhora inferiors a les actuals. «Estic sorpresa, la veritat, perquè la meva línia de treball és la mateixa que la de l’any passat. Potser estic més encertada o m’ajuden més les meves companyes. També s’està notant l’experiència a la lliga. O potser tinc més confiança en mi mateixa i tothom confia més en mi». Així s’expressava fa poques setmanes. La inèrcia ja era positiva i de moment, no s’ha aturat pas. Les lliçons que va rebre de Laia Palau, Núria Martínez o Gabby Williams, a Fontajau i uns anys enrere, segurament que donen els seus fruits. La maduresa també hi fa, i molt. Està avisat el GEiEG. Del potencial d’Aina Martín i també del Castelló. Un líder amb tota una MVP.