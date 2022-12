El possible últim ball de Modric contra la gran ambició marroquina

Sol ser necessari rebuscar molt per trobar al·licients a un partit pel tercer i quart lloc en un Mundial de futbol. Tendeix a ser un duel que destorba, perquè poca cosa sol aportar destriar quin dels dos caiguts a les semifinals acaba per sobre de l’altre. És d’aquests costum que es mantenen amb el pas dels quadriennis sense saber molt bé per què, més enllà de vendre un partit més en el paquet a les televisions de tot el món.

En aquest cas, no obstant això, tot sembla diferent. En bona part, perquè les dues seleccions que el disputen, Croàcia i el Marroc, no estaven cridades a aconseguir un graó tan alt d’aquest Mundial de Qatar. Per molt que hagin quedat fora de la final, reservada per a dos colossos com Argentina i França, en certa manera l’encontre d’aquest dissabte (16.00 hores) a l’estadi Khalifa és una espècie de premi extra per a tots dos, un homenatge al fantàstic torneig realitzat.

Ho és per descomptat per al Marroc, ja la millor selecció africana de la història dels Mundials, que busca elevar una miqueta més la fita. «No enganyaré a ningú, aquest no és el partit que ens hauria agradat jugar. Creia que podíem guanyar el Mundial i ara hem de netejar-nos el cap per aquest partit, però és important per al Marroc portar una medalla de bronze que posaria encara més alt el llistó», deia ahir el seu seleccionador, Walid Regragui. El capità Saïss serà baixa i Aguerd, Mazraoui i En-Nesyri seran dubte fins a última hora.

La possibilitat que sigui l’últim partit de Luka Modric amb la selecció de Croàcia és un altre dels atractius del duel. El migcampista del Reial Madrid ja té 37 anys i encara no ha anunciat una decisió, però és probable que tanqui la seva etapa com a internacional avui mateix. Per descomptat, serà el seu últim partit en un Mundial, torneig del qual va ser subcampió el 2018, empenyent-lo a la conquesta de la Pilota d’Or d’enguany.