Després de 4 jornades perdent, el Banyoles va aixecar el cap contra el Mataró i va demostrar ahir que no va ser només un cop de sort guanyat al cuer, el Poblenou (34-29). Un partit que van disputar a Barcelona com a locals arran d’una sanció que arrosseguen. Qui també encadena dues victòries és el Sarrià, que ahir no va donar opcions al Terrassa amb un contundent 41-22. El Bordils, en canvi, no va fer els deures, i després de remuntar la jornada anterior, va tornar ahir a perdre 31-28 davant el Granollers.