El Bisbal Bàsquet es va quedar molt a prop d’emportar-se la victòria de Mallorca després de completar un gran últim quart en que va tenir opcions de victòria fins al final. La primera meitat va estar dominada pels bisbalencs, que arribaven al descans amb un favorable 47 a 53. Però tot va canviar en el tercer període, amb un contundent parcial de 18 a 0 dels balears, que arribaven als 10 minuts decisius amb una avantatge de 9 punts. En l’últim quart el Bisbal va remar per recuperar el desavantatge, però el Mallorca conservava una diferència d’entre 8 i 10 punts que semblava ser definitiva. No obstant, els bisbalencs no es van rendir i amb un parcial d’1 a 7 en poc més d’un minut es van quedar a només una cistella de marxar de Mallorca amb el triomf.

Per la seva banda, el Quart no va poder competir davant un Vic molt superior (52-73). Els gironins només van poder mantenir-se en el partit al primer quart, en que van acabar per davant.