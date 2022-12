El GEiEG va caure de forma clara a la pista d’un Castelló que va dominar el matx des del primer quart. Només en els primers minuts les gironines van gaudir d’algun avantatge efímer, però ràpidament el conjunt local va establir les primeres diferències significatives, i al primer quart ja guanyava per 21 a 14. Amb el pas dels minuts les castellonenques van continuar eixamplant l’avantatge i van deixar el matx vist completament per sentència amb un parcial de 12 a 1 (en l’inici de la segona meitat, i el GEiEG ja no va poder fer res per remuntar el resultat.