A l’Olot se li continua resistint la victòria. Aquest migdia els de Jonathan Risueño han empatat sense gols contra el Mallorca B en un duel vital per la permanència (0-0). La sort no està a favor dels garrotxins, que veuen com el gol també se’ls resisteix des dels onze metres. El porter Pere Joan ha aturat un penal a Urri en el minut 27, mentre que poc després Pereira ha estat expulsat amb vermella directa deixant l’equip amb deu jugadors. L’Olot ha fet un gran esforç per, com a mínim, sumar un punt. I això que Aimar ha tingut una bona ocasió en el tram final.