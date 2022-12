Una nova final abans de tancar l’any. L’Olot rep la visita del Mallorca B (12:00 h) amb la necessitat de sumar una victòria per no quedar-se massa lluny de la salvació a tocar de l’equador de la lliga.

L’equip de Joanthan Risueño, que encara no sap que és guanyar amb l’Olot, és penúltim (10 p) a dos punts dels balears. Tot i les bones sensacions dels dos últims partits, els garrotxins no han aconseguit sumar els tres punts.

Els locals no podran comptar amb David Bigas per sanció pel duel contra un filial vermell que no coneix el triomf lluny de casa.