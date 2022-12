L’Uni Girona no tenia marge d’error si volia mantenir-se colíder a la categoria, i no ha deixat espai per dubtes. Les de Bernat Canut s’han imposat a l’IDK Euskotren (53-68), en un partit en el qual han mantingut el domini en tot moment i amb un determinant parcial de 7-21 al segon quart que les ha permès agafar embranzida i marxar de 15 al marcador final.

L’inici de partit ha estat tota una declaració d’intencions per part de les gironines. Deprés d’obrir la llauna Etxarri, en només els dos primers minuts de partit les gironines ja segellaven un parcial de sortida de 0-10. Araujo intentava frenar la reacció de l’IDK amb un tap que acabava amb triple de Drammeh (14-18), però la resposta de les locals ha arribat poc després. Maria España ha anotat dues cistelles seguides per quedar-se a només 3 punts i tancar el primer quart amb un 20-25. L’embranzida local, però, duraria poc. L’Uni Girona, amb una marxa més, sentenciava, de nou, un parcial inicial de 0-11 al segon quart, fins que Muguruza ha demanat temps morts. Yurena Diaz trencava el domini gironí amb un tir lliure, però Cornelius no ha deixat temps per respirar, amb dues cistelles que suposaven el 21-38. Aprofitant les pèrdues rivals i amb una molt bona feina defensiva, les gironines han mantingut les locals contra les cordes, deixant-les anotar només 7 punts en tot el segon quart. Un tercer temps erràtic i més discret, pel que fa a anotació, seguia el guió de la primera meitat, amb un clar domini gironí que les portava a assolir la màxima avantatge del partit, amb 23 punts de distància (33-56 amb els tirs lliures de Labuckiene). El darrer quart ha servit per acabar d’arrodonir el marcador, amb una destacable actuació de Rebeka Gardner com a tot el partit, i endur-se el matx amb un resultat final de 53-68. Amb la victòria, les gironines es mantenen al cim de la classificació, compartint lideratge -amb 21 punts, 9 victòries i 3 derrotes- amb el València, després que el Barça perdés ahir contra el Perfumerías Avenida (67-54).