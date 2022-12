El Peralada ha empatat aquest migdia al camp del Sants (0-0) en una visita sempre complicada. Aquest cop als de Miquel Àngel Muñoz els ha costat generar perill a l'àrea rival, veient com el rival els impedia desenvolupar el seu futbol a causa de nombroses pilotes llargues i sense control tenint en compte les reduïdes dimensions del terreny de joc. A més a més, els xampanyers s'han quedat amb un home menys als últims minuts per l'expulsió d'Alan Baró. No obstant això, el punt sumat al Camp de l'Energia els permet mantenir la bona dinàmica i tancar la primera volta amb 26 punts.