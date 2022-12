El Peralada vol tancar el primer tram de la temporada de la millor manera possible. Els empordanesos visiten el camp del Sants (12:30 h) per consolidar una plaça de «play-off» que s’han guanyat a pols. L’equip de Miquel Àngel Muñoz confien en el bon moment golejador de l’equip, amb Solans i Nierga com a puntals, per imposar-se a l’Energia.