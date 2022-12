A la sisena ha estat la vençuda. El Bàsquet Girona ha sumat un triomf vital (78-69) que el permet trencar la mala dinàmica i escapar de la zona de descens després de suar de valent davant un Saragossa que ha posat la por el cos a Fontajau en l'últim quart.

El partit va començar de la millor manera per un Bàsquet Girona agressiu en defensa i amb paciència per trobar situacions clares en atac. Colom, gràcies a bones accions de Vilà i Taylor, anotava els primers 5 punts, i Prkacin i el mateix jugador americà posaven un esperançador 9 a 0 inicial que obligava Porfi Fisac a demanar temps mort. Els aragonesos s’estrenaven amb un triple de Sant-Ross, però es deixaven molts tirs lliures pel camí i tenien moltes dificultats per llançar sense oposició davant un Girona molt voluntariós que arribava a puntejar gairebé tots els tirs, menys un llançament que Simanic va convertir. Mentrestant, en atac el Bàsquet Girona jugava amb més fluïdesa que en partits anteriors, malgrat algunes pèrdues de pilota. Un gran Miletic donava una màxima al conjunt de Fontajau, que al final del primer quart es mantindria gràcies a un intel·ligent Colom, que forçava una falta en situació de tir gairebé sobre la botzina.

Els visitants sortien amb les idees més clares en atac en el segon període però els gironins començaven responent a gairebé totes les seves cistelles. Wright aprofitava les poques badades de la defensa del Girona per fer un petit parcial de 4 a 0, però l’encert (avui sí) de Hanzlík i Taylor des del perímetre i la dosi d’espectacle que també posava el mateix americà amb un alley-oop deixaven en no-res la millora visitant. Prkacin també es mostrava excels a sota de cistella i a Fisac no li quedava més remei que demanar temps mort (33-18). Els aragonesos aconseguien encarrilar algunes bones defenses al tram final del quart i reduïen el desavantatge, però a diferencia dels partits anteriors el Bàsquet Girona no es descentrava i minimitzava en el marcador el mal moment en atac abans del descans (38-27).

El bloqueig en atac continuava després a la represa i el Saragossa començava amb un parcial de 4 a 0 que tornava els dubtes i nervis a Fontajau. Aíto ho parava amb un temps mort abans que el mal fos major, i un sublim Taylor en defensa i atac calmava l’afició amb un triple vital . Per sort, els aragonesos tampoc tenien gens clares les idees en la faceta ofensiva, perdent algunes pilotes absurdes que donaven molt aire als gironins. Taylor no deixava d’enllaçar accions positives als dos costats de la pista i ara era Fisac qui havia d’aturar el partit. Però quedava encara molta feina per fer, perquè els visitants es mantenien entorn a la perillosa barrera psicològica dels 10 punts. I arribava el moment més delicat de tot el matx, amb tres triples consecutius dels aragonesos -amb un bàsquet de Figueras pel mig- que els posava a només 3 punts (50-47). Fjellerup anotava els últims punts del quart però la diferencia era escassa i la sensació era que caldria patir fins al final per sumar la tercera victòria (52-47).

Les coses començaven de la pitjor manera possible en el període decisiu, amb un parcial de 0 a 7 visitant que inevitablement feia tornar els fantasmes a Fontajau (52-54). Però la resposta del públic era immillorable, i l’equip ho notava i es tornava a posar per davant gràcies a un bàsquet de Taylor i un triple de Hanzlík. A més, Gasol, que encara no s’havia estrenat, feia aixecar el pavelló amb un 2+1 que els àrbitres van concedir després de mirar-ho a l’Instant Replay (62-57). Quan semblava que el decorat del partit millorava, l’enèsima desconnexió gironina ho posava massa fàcil a un Saragossa que aconseguia la màxima amb un altre parcial, ara de 0 a 8 (62-65). Colom utilitzava la seva veterania per forçar tres tirs lliures que no fallaria i el partit entrava en un carrusel de llançaments des de la personal que afegien més dramatisme al duel. Afortunadament, el Bàsquet Girona en sortia molt més ben parat i Oriola col·locava un favorable 69 a a 66 a menys de tres minuts pel final. Jovic empatava amb un triple i Taylor no feia el mateix en la següent jugada, però el base andorrà -un dels millors juntament amb Taylor- Colom feia esclatar Fontajau amb un triple que era or (69-66). La sort i la precisió des de la línia de tirs lliures estava del costat del Girona, ja que Mekowulu en fallava dos que podien ser la sentencia. A més, els aragonesos no anotaven en l’atac següent i dos tirs lliures de Taylor i una recuperació just després, amb falta antiesportiva inclosa visitant, feien fer l’onada a Fontajau, que ara sí sabia que el partit ja no es podia escapar.

Encara queda molta feina per fer, però el Bàsquet Girona ja ha s'ha tret els nervis i el bloqueig mental del damunt amb una victòria que el fa sortir de descens. Després de gaudir de les festes de Nadal, els gironins visitaran el BAXI Manresa Nou Congost en un altre duel cabdal per la permanència, ja que un resultat positiu obriria una escletxa de dues victòries amb els del Bages.