Empat i cinc jornades sense perdre

El 13 de novembre comença a quedar una mica lluny. Més d’un mes fa que el Peralada no perd un partit. Aquell diumenge, els gols de Roger García i Marc Rodríguez condemnaven l’equip empordanès a la derrota del camp del Fundació Esportiva Grama (2-1). Des de llavors, bones notícies. Cinc jornades consecutives puntuant. Victòries i també empats, com el d’ahir contra el Sants, que serveix per tancar la primera volta en places de play-off d’ascens, en el cinquè lloc amb 26 punts, a només dos de la segona plaça. Ara, aturada fins que el primer cap de setmana de gener torni a rodar la pilota.

Partit lleig al camp de l’Energia. Travat, poc fluïd. Amb avisos, com l’intercanvi de cops inicial, amb xuts de Nierga i Cristian. També amb ocasions clares posteriors, com un gol d’Ubón anul·lat i una rematada de Solans que no va veure porteria per centímetres, al llindar del descans. I un segon acte encara més anodí, amb un Peralada expectant i un Sants pacient, tranquil. Micaló va haver d’aparèixer per rebutjar una aproximació de Franco, mentre que a l’altra àrea era Dani Gómez qui ho provava sense èxit. Alan Baró era expulsat al minut 87. Una vermella que no acabaria tenint conseqüències. El marcador, no es va moure. Ni tan sols s’arribaria a inaugurar.