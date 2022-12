L’Spar Girona resol sense dubtes (53-68)

L’Uni Girona no tenia marge d’error si volia mantenir-se colíder a la categoria, i no va deixar espai per a dubtes. Les gironines van imposar-se a la pista de l’IDK Euskotren (53-68), en un partit on van mantenir el domini en tot moment i amb un parcial determinant de 7-21 al segon quart van agafar embranzida i marxar de 15 al marcador final. Un resultat que els dona el gust de reposar una setmana més al capdamunt de la classificació de la Lliga, amb un balanç fins ara de 21 punts, 9 victòries i 3 derrotes, compartint lideratge amb el València, després que el Barça perdés dissabte contra l’Avenida (67-54).

L’inici de partit va ser tota una declaració d’intencions per part de les gironines. En només dos minuts de partit l’Uni ja segellava un parcial de sortida de 0-10, amb cistelles de fins a quatre jugadores: Etxarri, Murphy, Gardner i Cornelius. Això donava peu a una rotació total, amb l’entrada de Faustine Parra, Araujo, Labuckiene, Flores i Drammeh. Araujo intentava frenar la reacció de l’IDK amb un tap que acabava amb triple de Drammeh (14-18), però la resposta de les locals arribaria poc després. Yurena Diaz i Maria España, que anotava dues cistelles seguides, permetien a les locals quedar-se a només 3 punts i tancar el primer quart, després d’una cistella de Labuckiene, amb un 20-25. L’embranzida local, però, duraria poc. L’Uni, amb una marxa més, anotava, de nou, un parcial inicial de 0-11 al segon quart -amb nou dels onze punts obra de Rebeka Gardner, que va dominar el vessant ofensiu de l’equip esdevenint la màxima anotadora del partit amb fins a 22 punts, 11 rebots i 31 de valoració-, fins que Muguruza va demanar temps mort. Yurena Díaz trencava el domini gironí amb un tir lliure, però Cornelius no deixava temps per respirar i junt amb Etxarri anotaven tres cistelles que suposarien el 21-42. Amb el domini del rebot, aprofitant les pèrdues rivals i amb una molt bona feina defensiva, les gironines van mantenir les locals contra les cordes, deixant-les anotar només 7 punts en tot el segon quart. L’Uni sabia que el tercer quart era crucial per acabar de sentenciar el partit, i així ho van fer. Uns minuts molt més erràtics, que les locals no van aprofitar, i més discret pel que fa a anotació, però que seguien el guió de la primera meitat, amb un clar domini gironí que les portava a assolir la màxima avantatge del partit, amb 23 punts de distància (33-56) després de dos tirs lliures anotats per Labuckiene. Al darrer quart, les gironines van poder permetre’s abaixar la intensitat gràcies a la feina ben feta dels tres primers quarts i les locals van aprofitar per retallar distàncies, anotant fins a 15 punts. Així i tot, les gironines van aconseguir endur-se el matx sense patir, amb un resultat final de 53-68, i sense anotar cap punt cap dels dos conjunts en l’últim minut de joc. Sense gaire temps a recuperar-se, l’Uni ja ha de pensar en la visita d’Eurolliga de l’Avenida a Fontajau de demà passat i la del Cadí la Seu divendres, amb la pressió de no poder abaixar la guàrdia per mantenir les bones sensacions i continuar fent camí cap als objectius.