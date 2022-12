Per ressorgir també s’ha de patir

Al final es va haver de patir molt, potser fins i tot massa, però això no treu que el Bàsquet Girona ahir va saber resoldre un duel vital contra el Casademont Saragossa (78-69) per posar el punt final a la mala ratxa de resultats que l’havia enfonsat a baix de la classificació. Un triple de Quino Colom per posar el 72-69 en els últims minuts, i l’encert en els tirs lliures (un impecable 17/17, mentre el rival en fallava 10, 13/23) van ser claus per decantar la victòria a favor dels d’Aíto García Reneses, que si bé van començar amb un primer parcial impecable (21-8) van donar ales als aragonesos a mesura que disminuïen en intensitat. Tres llançaments de tres dels de Porfirio Fisac van igualar el partit al final del tercer quart, però entre el base andorrà i Kameron Taylor van encarregar-se de liderar l’equip amb un 9-0 final (del 69-69, al 78-69 definitiu). Sens dubte, un triomf necessari per agafar aire i que ha de convertir-se en el punt d’inflexió per creure en la feina del dia a dia. La millora defensiva és evident, malgrat que encara cal fer un pas endavant en atac i aquí podrien donar la solució les futures incorporacions.

Es notava que el Girona volia acomiadar-se de Fontajau (era l’últim partit com a local del 2022) donant una alegria a l’afició. Per això, Colom, que tant pot ser un jugador determinant com desaparèixer, i Taylor van engrescar de seguida amb un inici de 9-0. Els d’Aíto tenien anul·lat al Saragossa gràcies a la seva solidesa defensiva. El 21-8, però, era massa maco per ser real. Els aragonesos van fer un pas endavant en el segon quart i a l’equip li van entrar els dubtes o la por del que suposava encadenar una dinàmica de cinc derrotes consecutives. En conseqüència, va mostrar-se més erràtic i imprecís en el tir, sobretot des dels 6,75 metres i sense que Marc Gasol anotés cap cistella, encara que aconseguiria salvar els mobles amb una esmaixada de Roko Prkacin que va permetre marxar al descans amb un aparentment còmode 38-27. Ja se sap que les segones parts són el pitjor malson del Girona i ahir no seria diferent. El conjunt d’Aíto cada cop estava més espès i patia pèrdues de pilota innecessàries per manca de concentració. Semblava que un triple de Taylor deixava el triomf encarrilat amb el 41-31. L’escorta nord-americà va posar tres punts més, però les badades van fer que el Saragossa retallés distàncies en el marcador. Dels deu punts d’avantatge es va passar a tenir-ne només tres arran de l’encert rival des de fora la pintura. Maxi Fjellerup va dissimular-ho una mica anotant una cistella. El 52-47 era un martiri per al Girona, que reviuria el gran patiment dels darrers minuts amb l’única diferència que aquesta vegada se’n sortiria. En un final d’infart, el Saragossa aconseguiria igualar amb el 52-52 i a partir d’aleshores en convertiria en un teva-meva. El marcador estava ajustadíssim. Els nervis van fer que es produïssin un munt de faltes personals, decidint el partit al millor en els tirs lliures. Els gironins van encertar-los tots, no tindria la mateixa sort el Saragossa que amb un triple de Colom (72-69) va començar a veure que se li escapava el partit. Taylor també va tenir la seva aportació per fer justícia a la millor valoració. Les abraçades amb el xiulet final parlaven per si soles. El Girona s’havia redimit per fi.