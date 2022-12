Una victòria «increïble» i farcida de «patiment»

Corredisses amunt i avall. Plors i crits. Càntics, molta emoció. Abraçades a tort i a dret. Transformat l’últim penal, les sensacions es van barrejar al damunt de la gespa de l’estadi de Lusail. Els guanyadors, eufòrics. Els derrotats, abatuts. Torna a guanyar un Mundial l’Argentina i ho fa després de sobreviure a una final emocionant, vibrant, que va necessitar una pròrroga i també els penals. «Malgrat tot el que s’ha vist durant aquest torneig, hem encarat la final amb molta tranquil·litat. Però ja ho havia dit abans, si no hi ha patiment, no val. I ens tocava patir una mica més que la resta de dies». Així s’exclamava Nicolás Tagliafico, defensa argentí, a la televisió pública del seu país. «Dedico aquesta victòria a tota la gent que anima a la nostra selecció des de fa anys. Esperem que el que hem fet serveixi com a exemple per poder-nos mantenir a dalt en el futur. Quan estem junts, som molt millors».

També va parlar Paulo Dybala, davanter del Roma i encarregat de transformar un dels penals de la tanda decisiva. «Aquest partit quedarà per sempre en la història. Ha sigut increïble. Ara tenim moltes ganes de cleebrar-ho amb la nostra gent, a casa». S’hi sumava el Dibu Martínez, porter i un dels protagonistes de la nit. «Ho teníem controlat i dos xuts de merda han empatat el partit. Vam dir en el seu dia que el nostre destí era patir i així ha sigut. Fem el 3-2, un altre penal i ens marquen. Gairebé ens en fan dos de seguits, però gràcies a Déu he pogut treure el peu». «Hem nascut per patir i estic segur que patirem tota la vida», afegia Rodrigo de Paul. Lionel Scaloni, el seleccionador, va trigar més en dir la seva. «Encara no ens hem adonat del que ha passat. Hem de gaudir cada instant. Estem acostumats a rebre cops però per fi ha acabat bé. Hem reaccionat i ens hem sabut mantenir ferms. És un moment únic».