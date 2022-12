Fam, il·lusió i molt de treball per tornar a enfilar-se al podi

A Fontajau ja fa unes setmanes que es fa bullir l’olla. L’any natural és a punt de tancar-se i s’albira una nova temporada per al Securitas-Girona Judo, que tornarà a competir a la Lliga Nacional, la primera divisió d’aquest esport, on hi viu instal·lat des que s’hi va estrenar el 2015. Serà el novè curs a l’elit, tots ells consecutius, i s’encara amb la mateixa ambició de sempre i un objectiu clar: atrapar el podi, allà mateix on s’hi ha enfilat en cinc ocasions, però mai sense atrapar el primer esglaó. Qui sap si aquest 2023 es complirà el somni. Hi ha temps per saber-ho perquè la competició aixecarà el teló el proper 25 de febrer i no l’abaixarà fins al 24 de juny. El calendari està definit i els equips, a punt de tancar-se perquè així ho marca la normativa. A Girona s’ultimen els detalls per comptar amb una plantilla força competitiva, farcida de judokes forjats a casa.

Sota la batuta de Jose Salas, un any més, fins a sis membres de la plantilla s’han format al mateix club. En categoria -73 kg, per exemple, hi apareixen Artur Xargay i Javier Cabello. Els acompanyen Pol Menchaca i Kindi Ba, de -81kg. S’hi afegeixen Ilia Khabulani i Yousef Saloum, tots dos competint en -90kg. També destaca la presència dels judokes espanyols David Garcia (-66kg) i David Fernández (+90kg), que formen part d’altres clubs però que poden competir amb el Securitas-Girona Judo a la Lliga Nacional perquè així ho permet la normativa. La part forastera, la completen esportistes de Geòrgia, Ucraïna i Romania. D’aquest últim país és, per exemple, un Daniel Natea (+90kg) amb qui ja es va comptar l’última temporada. Un curs que va acabar amb regust agredolç, el d’aquest 2022. L’equip afrontava l’última jornada en segona posició, però un error de planificació (no comptar amb un suplent per a cada categoria) i una inoportuna lesió van condicionar els gironins, que acabarien caient fins al cinquè lloc final. Pàgina passada i la mirada posada a l’horitzó, amb el desig de deixar l’últim curs enrere i centrar-se en el proper. Un altre repte, l’enèsim, amb ganes de seguir formant judokes, competint i guanyant-se el respecte. «No estem massa lluny dels millors. Estem perfilant l’equip, que tornarà a ser bastant competitiu i tenim ganes d’intentar pujar de nou al podi», s’afanya a dir Jaime Salas, part important del club i un dels seus pilars. La Lliga Nacional disputa les seves jornades sense a Madrid i en cadascun d’aquests caps de setmana se celebren tres encontres. En cada encontre, es lluita per categories, pel que s’ha de comptar amb cinc judokes. Tres han de ser del propi club, per normativa i els altres dos es poden completar amb esportistes nacionals d’altres clubs o estrangers.