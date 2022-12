L’Uni s’assegura el bitllet per a la Copa de la Reina per onzena vegada a la seva història

De mica en mica, picant pedra, els objectius es comencen a complir. Les notes, com se sol dir, no es posaran fins que s’acabi la temporada i llavors es passarà revista per saber si aquest any, l’Spar Girona ha aprovat o necessita millorar. Pel camí, els petits reptes s’amunteguen i l’equip ja n’ha superat un dels que apareixen al capdamunt de la llista. La classificació per a la pròxima edició de la Copa de la Reina és un fet. El bitllet ja és a la butxaca. La competició se celebrarà a Saragossa entre el 30 de març i el 2 d’abril. El Pavelló Príncep Felip rebrà amb els braços oberts als equips que, un cop s’acabi la primera volta de la Lliga Femenina, ocupin les vuit primeres posicions a la classificació. D’allà ja no s’hi mourà l’Uni, passi el que passi en les tres properes jornades. Ara per ara és líder, empatat amb el València Basket, l’altre conjunt que jugarà la Copa al cent per cent. Té quatre victòries de marge respecte al novè, per la qual cosa la diferència és insalvable d’aquí a l’equador del torneig.

Abans que s’acabi el 2022, tot quedarà dat i beneït. Els deures, a Fontajau, estan gairebé fets i només cal confirmar si s’afrontarà o no la Copa com a cap de sèrie. És a dir, si es tancarà la primera volta entre els quatre primers llocs a la Lliga. Tot està bastant ajustat, perquè si l’Uni té 9 victòries, com el València, segon, el cinquè és el Barça CBS amb 8 triomfs, només un de menys. El calendari, ben ajustat, presenta de manera imminent el derbi de divendres contra el Cadí La Seu, novè. El dia 27, a casa, torn per rebre el Bembibre. Tres dies després, el 30 i a les sis de la tarda, es visitarà un Tenerife que viu un moment delicat dins i fora de la pista. Els resultats no acompanyen i, a més a més, el desencís del vestidor és evident perquè el club no compleix amb la seva paraula i no paga els salaris. Això ha provocat que Gaby Ocete, un dels seus referents, hagi fet les maletes. Addicionalment, les jugadores Andjela Delic i Terezia Palenikova es van negar a jugar l’última jornada i forcen la màquina per intentar resoldre la seva situació i anar-se’n. De moment, allà hi continua la blanenca Iho López, amb passat a l’Uni.

Passi el que passi en aquests partits següents, els últims de l’any, aquesta primavera el conjunt que dirigeix Bernat Canut disputarà la Copa de la Reina per onzena vegada en la seva curta història. Serà el novè cop seguit que s’hi classifica, després de no poder-hi accedir el 2014. Del 2017 fins ara, sempre s’ha classificat per a la final. Això sí, un únic títol a les vitrines. L’aconseguit l’any passat. Ha sigut subcampió en cinc ocasions.

Gardner, MVP de la jornada

Votada com a millor jugadora de l’última temporada, Rebekah Gardner va afinant la punteria i s’ha convertit en la MVP d’aquesta darrera jornada. A la pista de l’IDK Euskotren va jugar 24 minuts. Temps suficient per enfilar-se fins als 22 punts, amb un cent per cent d’encert en el triple i 8 tirs de dos anotats en onze intents. Va acabar amb 31 crèdits de valoració. Gardner és, ara per ara i passades 12 jornades, la sisena jugadora més ben valorada de la Lliga. Aquesta classificació l’encapçala, de moment, Sika Koné, de l’Spar Gran Canaria (25,6 crèdits de mitjana).