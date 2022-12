El duel del Bàsquet Girona del passat diumenge a Fontajau va tenir molta emoció amb un triomf que no va decidir-se fins a l’últim parcial i va ser especial, sobretot, per a cinc usuaris de l’ONCE que van tenir més facilitats que mai per seguir al seu equip en directe. El club va posar en marxa un servei de retransmissió perquè les persones invidents tinguin més informació de tot allò que passa a la pista durant els partits.

En una orella portaven l’auricular que els permetia escoltar la retransmissió i l’altra la tenien lliure per sentir el so ambient i la veu de l’speaker. Clara Vicenç, periodista i encarregada de narrar el partit, explica que «donava la informació que necessitaven per entendre el partit», ja que alguns detalls, com per exemple l’evolució del resultat o de cada jugada, no els poden copsar només a través del murmuri del pavelló. Era especialment important la veu de Vicenç en els moments decisius del partit, en què Fontajau es va convertir en una olla pressió. «A l’últim quart ells eren conscients de la tensió que hi havia entre el mateix públic i de la situació», destaca. El punt d’inflexió que es necessitava Diumenge només es va fer una prova pilot, però davant la bona rebuda que va tenir entre els usuaris el club vol que s’hi puguin acollir més persones en els pròxims compromisos. «Ara per ara els inputs són molt bons, així que la intenció és que tingui una mica més de continuïtat i volem que sigui bastant més obert», assegura.