L’expressió de totes les cares parlava per si sola. També es notava en l’ambient, molt més distès. El Bàsquet Girona s’acabava d’alliberar de la tensió que havien introduït en l’equip les cinc derrotes consecutives amb un importantíssim triomf contra el Casademont Saragossa (78-69) en un final d’infart a cara o creu. Aíto García Reneses va reconèixer després del partit que la plantilla s’havia tret un pes de sobre perquè veure que el treball no era recompensat atabala, i així mateix ho van admetre els jugadors assegurant que aquesta victòria ha de ser el punt d’inflexió necessari per deixar enrere la zona de perill.

«Fa setmanes que treballem perquè arribi la victòria i per fi la tenim. Estem molt contents. El bàsquet és un esport de ratxes, últimament sortíem condemnats a les segones parts i potser ho hem notat una mica perquè a més a més el Saragossa és un equip bon tirador i que rebota molt bé. El partit ha tingut les seves etapes, però sabíem que estàvem fent bona feina i que si retocàvem algunes coses podríem treure’n profit», va explicar Èric Vila. El de Bescanó també va agrair el factor Fontajau: «L’afició ens ajuda molt, sobretot en moments complicats. Quan juguem a casa són el sisè jugador, ens donen suport per trencar la mala dinàmica i poder recuperar l’actitud, ja que anímicament estàvem fumuts. Són la nostra energia». Alhora, va afegir que «segur que serà el punt d’inflexió». També va destacar el triomf Maxi Fjellerup. «Som un equip força novell i poder resoldre partits com aquest ens permet fer passos endavant. Sempre comencem sent agressius i amb comunicació, però després baixem la intensitat i el rival ens remunta. Hem de millorar en aquest aspecte per aprendre a controlar els partits tant si tenim 10 punts d’avantatge com si anem perdent. Hem de saber com atacar i defensar en cada moment. Necessitàvem la victòria fos com fos». Les persones invidents segueixen el partit al detall amb una nova iniciativa El Bàsquet Girona respira una mica amb la tercera victòria de la temporada i haurà d’aprofitar-la per al pròxim repte. Serà el divendres 30 de desembre en un duel clau davant el Manresa, cuer de la classificació.