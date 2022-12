La 46a Christmas Race va arrencar ahir amb força a les aigües de la badia de Palamós. Amb un vent de Garbí, sud-oest d’una intensitat mitjana de 15 nusos, es van poder celebrar les tres primeres proves de la jornada inaugural de la regata. La ucraïnesa Sofia Naumenko lidera en la categoria ILCA 6 femenina. Mentre que en ILCA 6 masculina encapçala la flota holandesa Hidde Schaffordt. En ILCA 4 domina el britànic Archie Munro-Priez i en Europe el suec Jonathan Llado. L’única classe on hi ha una tripulació espanyola liderant és la doble 420, amb els catalans Pol Mateu i Alejandro de Maqua al capdavant.

En la classe olímpica ILCA 6 Sofia Naumenko va començar dominant amb autoritat amb un segon i dos primers, encara que l’alacantina Ascensión Roca de Togores va ser la que va donar primer, guanyant la primera prova i sumant un segon i un tercer en les dues següents. La ucraïnesa i l’espanyola estan separades per dos punts després de la jornada inaugural. «Ha estat el típic dia de Palamós. Ha estat fantàstic, amb bon vent, sol i en aquesta ocasió gens de fred», va explicar Lucía Reyes, entrenadora de l’equip valencià d’ILCA 6 en arribar a port.

Per avui, segona jornada de la Christmas Race, la previsió meteorològica és molt semblant a la de la jornada d’ahir, on es mantindrà el vent de Garbí d’una intensitat mitjana-alta, previ al canvi de vents que es preveuen per a les dues últimes jornades.