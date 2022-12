El Bàsquet Girona va informar ahir que el partit contra el Surne Bilbao Basket previst per al pròxim diumenge 14 de gener a Fontajau es disputarà a partir de les 19.00 hores enlloc de les 18.00 hores. Aquell mateix dia el Girona FC rebrà al Sevilla FC en un duel d’alçada a Montilivi. Com que el duel dels de Míchel Sánchez començarà a les 16.15 hores, l’aficionat gironí podrà assistir a les dues cites que hi haurà en una mateixa tarda a la ciutat. Serà el segon partit que juguin com a locals els d’Aíto García Reneses, ja que abans els visitarà el Joventut de Badalona el dimarts 3 de gener (20.30 hores).