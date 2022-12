La relació entre Barcelona i Mataró sempre ha estat molt estreta; un cop va arribar-hi el ferrocarril per primera vegada i també la primera autopista de peatge, així que aquest matrimoni que va començar ja al segle XIX, molt abans que la bicicleta comencés a ser un vehicle útil per desplaçar-se i el sant i senya d’un esport, continuarà l’any que ve amb la disputa de la segona etapa de la Vuelta, que s’iniciarà a la capital catalana per primera vegada el 26 d’agost de 2023. Mataró com a capital del Maresme manté des de fa anys una col·laboració intensa amb la Vuelta. Al març acollirà la segona etapa, que serà també la primera de muntanya i, al seu torn, ja el 27 d’agost, serà l’escenari d’inici cap a les primeres costes, en pla aperitiu i, sobretot, per a una visita protocol·lària al Circuit de Catalunya.